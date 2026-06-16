وزير الزراعة يطلق آليات جديدة لتوزيع الأسمدة وتعزيز دور الجمعيات التعاونية

انعقد اجتماع شامل بين وزير الزراعة وممثلي الجمعيات التعاونية لبحث سُبل تحسين توزيع الأسمدة، وتوفير بدائل حيوية، وتوسيع دور التعاونيات في مشروعات إنتاجية تخدم الفلاحين وتدعم مبادرة "القرية المنتجة".

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اجتماعاً شمولياً جمع فيه ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، إلى جانب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات العامة للائتمان والأراضي المستصلحة والإصلاح الزراعي، ومجموعة من المزارعين الناشطين من مختلف المحافظات.

هدف اللقاء إلى دراسة سُبل تحسين آليات توزيع الأسمدة وضمان تدفق مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين دون أي تأخير أو تجاوز. وقد شارك في الاجتماع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات، والدكتورة رحاب عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، حيث تم استعراض الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستؤمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتمنع أي تلاعب في العملية.

تم التأكيد على ضرورة توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار مناسبة، وتنسيق الجهود مع الشركات المنتجة لتأمين الكميات المطلوبة وفقاً للجداول الزمنية للمواسم الزراعية، لتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج.



في إطار سعي الوزارة إلى تحسين كفاءة القطاع، تناول الاجتماع موضوع توفير البدائل الحيوية للمخصّبات الكيماوية، وإدخال تقنيات حديثة تساعد في ترشيد استهلاك الأسمدة وتقليل التكاليف على المزارعين. أشارت المناقشات إلى أهمية الاعتماد على المخصّبات العضوية وتطوير منتجات بيئية تضمن استدامة التربة وتحافظ على جودة المحاصيل.

كما تم التركيز على دور الجمعيات الزراعية في تنفيذ مشاريع إنتاجية مشتركة، بعيداً عن الدور الخدمي التقليدي، من خلال دعم مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف استغلال القدرات الإنتاجية لكل قرية، وإيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مستويات الدخل في المناطق الريفية.



اختتم الوزير علاء فاروق اللقاء بالاستماع إلى شكاوى وتحديات المزارعين، مطالباً الجهات التنفيذية بإيجاد حلول سريعة وجذرية لتلك المشكلات، مؤكداً أن مكتب وزارة الزراعة مفتوح دائماً لتلقي المقترحات والمتطلبات.

وأعرب الحاضرون من قادة التعاونيات وممثلي الفلاحين عن تقديرهم للنهج التواصلي الذي تبنته الوزارة، معتبرين أن الاستماع المباشر إلى نبض الفلاح يعكس التزاماً حقيقياً بتطوير القطاع الزراعي وتذليل العوائق أمام المنتجين. وشدد الوزير على أن دعم الفلاح المصري يبقى أولوية قصوى لضمان الأمن الغذائي القومي واستمرارية الاقتصاد الزراعي، وأن جميع الجهود الحالية والمستقبلية ستركز على توفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة للجميع





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