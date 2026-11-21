محمد معيط يكشف تفاصيل تحريك الرواتب في القطاع الحكومي والخاص، موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب موازنة دقيقة لتجنب اختلال الجدول الوظيفي.

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن نظام تحديد الأجور في مصر يخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية القوة الشرائية للعاملين واستدامة الموازنة العامة للدولة. وقد تحدث معيط خلال لقاء تلفزيوني مفصل ليشرح الآليات الاقتصادية والإدارية التي تحكم هذا القرار، مسلطًا الضوء على الفرق الجوهري بين كيفية تطبيق سياسات الأجور في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

آليات تحريك الرواتب في القطاع الحكومي

فيما يتعلق بالقطاع العام والجهاز الإداري للدولة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تحريك الأجور ليس قرارًا تعسفيًا، بل يرتبط بحسابات مالية وفنية دقيقة للغاية. حيث يقوم المسؤولون في وزارة المالية بمراعاة ما يُعرف بجدول المرتبات الممتد، والذي يبدأ من الدرجة السادسة ويصل حتى الدرجة الممتازة، لضمان عدم حدوث أي خلل أو تداخل في الفروق بين هذه الدرجات.

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وأشار وزير المالية السابق إلى أن تحريك الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك الجدول بالكامل بصورة متدرجة ومنضبطة، لمنع حدوث حالة يتساوى فيها أجر الدرجة السادسة مع أجر الدرجة الخامسة أو الرابعة، وهو ما قد يؤدي إلى اختلال هرمي في الرواتب. ولذلك، عندما تتحرك الدولة عادة في شهر يوليو بزيادات لا تقل عن ألف جنيه، فإن تحريك الحد الأدنى بنحو ألف جنيه في السنوات الأخيرة يأتي متناغمًا مع هذا الإطار الوظيفي.

دراسات التكلفة والمعايير الاسترشادية

أضاف الدكتور محمد معيط أن هناك دراسات متخصصة تجرى بشكل مستمر تأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة الفعلية ونفقات المواطنين لتحديد مستويات استرشادية لا يصح النزول عنها عند رفع الحد الأدنى للأجور. وكانت الحكومة في فترات سابقة قد بدأت عند مستوى ألفين ومئتي جنيه كحد أدنى للأجور، قبل أن تدخل في مسار من التحريك السنوي المنتظم، بدلاً من الجمود الطويل الذي كان سائدًا في السابق.

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تهدف هذه الإجراءات المتواصلة إلى ضمان أن تكون الزيادات النقدية قادرة على مجاراة التضخم وتقليل الضغط على الأسر المصرية، مع الحفاظ على نسق متدرج لا يؤثر سلبًا على الهيكل المالي للدولة. ويعتبر هذا النهج العلمي جزءًا من استراتيجية شاملة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يضمن العدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة.

تحديات القطاع الخاص والرسوم التأمينية

على الجانب الآخر، يختلف مسار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل جذري، إذ يعتمد بشكل أساسي على الحوار والتفاوض المباشر بين الأطراف المعنية. كما حدث في التوافق الأخير الذي وصل فيه الحد الأدنى للأجور إلى خمسة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيهًا، حيث برز التحدي الأبرز الذي يطرحه أصحاب الأعمال وهو العبء التأميني المرتبط بأي زيادة في الرواتب.

ووضح معيط أن الأمر بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص لا يقتصر على قيمة الجنيه الإضافي وحده، بل يضاف إليه ما يقابله من حصص وتكاليف تأمينية، كأن يضيف صاحب العمل نحو ثلاثين بالمائة فوق الزيادة الأساسية التي تم الاتفاق عليها. هذا العامل يجعل من عملية التفاوض أكثر تعقيدًا، حيث يحاول أصحاب المنشآت تحقيق توازن يضمن استمرارية الأعمال مع دفع أجور عادلة.

مفاوضات التوافق والرسوم الإضافية

أفاد وزير المالية السابق بأن بعض المنشآت تؤكد أنها تمنح أجورًا أعلى من الحد الأدنى بالفعل، مما يخلق ديناميكية تفاوضية مختلفة تتطلب وقتًا أطول قبل الوصول إلى صيغة توافقية يتحرك فيها الأجر. وقد تستغرق هذه المفاوضات فترة زمنية غير قصيرة لضمان رضا جميع الأطراف، خاصة في ظل وجود اعتبارات اقتصادية تؤثر على هامش ربح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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ختامًا، يظل الهدف من جميع هذه الآليات والدراسات هو خلق بيئة عمل مستقرة تحقق العدالة الاجتماعية وتقلل من العبء الاقتصادي على المواطنين، مع مراعاة الظروف المالية للدولة والقطاع الخاص على حد سواء.