وزير السياحة والآثار يستقبل السفير السنغافوري ورون تان لمناقشة التعاون المشترك

استقبل وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، ورون تان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة". كانت هناك مناقشة حول إمكانية تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية المصرية المؤقتة في عدد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية. كما تناول اللقاء بحث إمكانية انتقال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى عدد آخر من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية. أشار اللقاء إلى نجاح كبير للمعرض خلال جولاته الدولية السابقة، حيث استقبل نحو 68 ألف زائر منذ افتتاحه في محطته الأخيرة بلندن في فبراير الماضي وحتى أوائل مايو الماضي. كما تطرق اللقاء إلى المتحف المصري الكبير، حيث أشاد الحضور بالتجربة السياحية المتميزة التي يقدمها لزائريه. تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية AELP. حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة. كما ضم وفد مجموعة NEON Global كلًا من جون نورمان، المدير الإخراجي، وأندريس نومهاوزر، مدير المشروعات.

استقبل وزير السياحة والآثار ، شريف فتحي، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، ورون تان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة".

كانت هناك مناقشة حول إمكانية تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية المصرية المؤقتة في عدد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية. كما تناول اللقاء بحث إمكانية انتقال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى عدد آخر من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية. أشار اللقاء إلى نجاح كبير للمعرض خلال جولاته الدولية السابقة، حيث استقبل نحو 68 ألف زائر منذ افتتاحه في محطته الأخيرة بلندن في فبراير الماضي وحتى أوائل مايو الماضي.

كما تطرق اللقاء إلى المتحف المصري الكبير، حيث أشاد الحضور بالتجربة السياحية المتميزة التي يقدمها لزائريه. تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية AELP. حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة. كما ضم وفد مجموعة NEON Global كلًا من جون نورمان، المدير الإخراجي، وأندريس نومهاوزر، مدير المشروعات





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وزير السياحة والآثار سفير سنغافورة معرض رمسيس وذهب الفراعنة تعاون المشترك متحف المصري الكبير برنامج القيادة التنفيذية AELP

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