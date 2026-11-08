وزير التخطيط المصري يطرح خطة طموحة لتأسيس شركات مليارية

أعلن وزير التخطيط عن خطة تنفيذية جديدة تهدف إلى تحفيز تأسيس شركات مليارية في مصر، في إطار استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

كشف وزير التخطيط والتطوير الإداري عن بدء العمل ب خطة تنفيذية طموحة تهدف إلى تشجيع تأسيس شركات مليارية جديدة في مصر ، وذلك كجزء من جهود الدولة لتعزيز البنية ال اقتصاد ية ودعم القطاعات الإنتاجية. تأتي هذه الخطوة استجابة للتوجيهات الرئاسية والمؤشرات ال اقتصاد ية التي تدعو إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الشركات الكبرى القادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.

أهداف الخطة التنفيذية للشركات الكبرى

تستهدف الخطة الرسمية التي أعلن عنها الوزير دعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ميسرة تسهل عمليات التوسع وإنشاء كيانات اقتصادية ضخمة. يوضح الوزير أن هذا التوجه ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق شركات قادرة على تحقيق أرباح سنوية تتجاوز المليار دولار، مما يعزز مكانة مصر في خريطة الاستثمار العالمية.

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تشمل الآليات المقترحة في الخطة تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير التوطين الصناعي والاستدامة البيئية. كما تم تحديد معايير واضحة لتصنيف هذه الشركات، والتي تشمل حجم رأس المال المدفوع وعدد الموظفين ومساهمات التصدير، لضمان أن تكون الشركات الجديدة إضافة فعلية للناتج المحلي الإجمالي.

مشاركة القطاع الخاص والحوافز الاقتصادية

أكد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاع العام والخاص لتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى لها دور محوري في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية. ويتوقع المسؤولون أن تساهم هذه الشركات في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما ينعكس إيجاباً على خفض معدلات البطالة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

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من جانبه، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن وجود شركات مليارية محلية يساهم في استقرار الأسواق المالية ويوفر غطاءً آمناً للتقلبات الاقتصادية العالمية. ويعتمد نجاح الخطة بشكل أساسي على سرعة إنجاز الإجراءات البيروقراطية وتوفير البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ وطاقة لضمان كفاءة التشغيل.

التأثير المستقبلي على السوق والمستهلك

في السياق ذاته، توقع وزير التخطيط أن يؤدي ظهور هذه الشركات إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلك المصري، نتيجة زيادة حدة المنافسة وارتفاع معايير الجودة. كما أن التركيز على الشركات الكبيرة سيدفع نحو زيادة الصادرات المصرية، مما يحمي العملة المحلية ويوازن ميزان المدفوعات.

وتستمر الحكومة في رصد مؤشرات الأداء لهذه الشركات بعد تأسيسها، لضمان التزامها بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة. ويظل الهدف النهائي هو بناء اقتصاد متنوع وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وضمان نمو مستدام للأجيال القادمة.