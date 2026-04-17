وزير الصناعة يبحث مع جي بي أوتو تعزيز صناعة السيارات وخطط التوسع

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يلتقي بالمهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في قطاع صناعة السيارات، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية.

عقد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة، اجتماعاً مثمراً مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو ، لبحث سبل تعزيز قطاع صناعة السيارات المصري. تركز النقاش على استعراض المشروعات الحالية للشركة وخططها التوسعية المستقبلية، بهدف رئيسي يتمثل في رفع القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير. تم تسليط الضوء على المكانة المرموقة لمجموعة جي بي أوتو كأحد الكيانات الصناعية الرائدة في مجال السيارات بالسوق المصري، حيث تتجاوز استثماراتها حاجز العشرة مليارات جنيه مصري.

وتتمتع المجموعة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى حوالي 110 ألف سيارة، وقد بلغ إجمالي عدد المركبات التي أنتجتها منذ تأسيسها ما يقرب من 550 ألف سيارة. كما تفتخر المجموعة بتوظيف ما يزيد عن ثلاثة آلاف مهندس وعامل، وتضم تحت مظلتها عدة مصانع متميزة في مصر، من أبرزها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، بالإضافة إلى مصنع السادات لسيارات الركوب والمركبات التجارية الذي بات على وشك الافتتاح. استعرض الاجتماع أيضاً الرؤية المستقبلية لمجموعة جي بي أوتو وخططها الطموحة للتوسع في قطاع السيارات. تتضمن هذه الخطط تعزيز الطاقة الإنتاجية بشكل ملحوظ، وزيادة نسبة التصنيع المحلي، فضلاً عن توسيع نطاق القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة. يعكس هذا التوجه التزام الشركة بتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق تنمية مستدامة في صناعة السيارات. وقد أكد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، على حرص الوزارة الشديد على تنمية القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر، وجعلها مركزاً صناعياً استراتيجياً يلبي احتياجات السوق المحلي ويساهم في تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية المجاورة. وأشار الوزير إلى سعي الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للشركات المحلية التي تلتزم بتوطين الصناعة، وتعزيز استخدام المكونات المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والامتثال للمعايير البيئية الصارمة، وتشجيع التحول نحو صناعة السيارات والحافلات الكهربائية. وفي سياق متصل، أوضح الوزير هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يلعب دوراً محورياً في دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. يركز البرنامج بشكل أساسي على توطين التقنيات الحديثة المتعلقة بالطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة، والتي تعتبر ركيزة أساسية للمرحلة القادمة من تطور الصناعة. ولفت الوزير إلى وجود فرصة سانحة أمام مجموعة جي بي أوتو للاستفادة القصوى من الحوافز التي يقدمها هذا البرنامج الوطني، خاصة تلك المرتبطة بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد. إن هذا الدعم يصب مباشرة في مصلحة جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة صناعة السيارات الشاملة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد على الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة المصرية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية، مثل صناعة السيارات، كعامل أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات التصديرية للبلاد. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء صناعة سيارات وطنية قوية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المتزايدة، وتصدير منتجات عالية الجودة إلى الأسواق العالمية. إن التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، ممثلاً في شركات بحجم وخبرة جي بي أوتو، هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. إن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات، وزيادة المكون المحلي، كلها عناصر تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في صناعة السيارات الإقليمية والدولية. ويشمل هذا التعاون أيضاً التركيز على الاستدامة البيئية، من خلال تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة، وهو ما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد أخضر





