وزير الصحة يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في المنيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، مشيرًا إلى استمرار العمل على هذا المشروع لمدة عام كامل. وأضاف أن جميع السكان سيدخلون ضمن المنظومة، مع وجود 60 وحدة صحية و11 مستشفى كخطوة أولى، تمهيدًا للتوسع إلى 200 وحدة و25 مستشفى. كما نوه بدعم الرئيس السيسي ومبادرة 'حياة كريمة' في تطوير البنية التحتية الصحية، وذكر أن حجم الدعم المخصص للمحافظة يبلغ 151 مليار جنيه.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير ال صحة والسكان، حرص الحكومة على الاطمئنان على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ب محافظة المنيا ، المعروفة بـ'عروس الصعيد'، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بجولات تفقدية في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن العمل على هذه الخطوة استمر نحو عام كامل، وأن الزيارة الأخيرة للمنيا جاءت للاطمئنان على جاهزية المنظومة وآخر الاستعدادات الخاصة بتطبيقها. وأوضح عبد الغفار، أن جميع سكان محافظة المنيا والمقيمين بها سيدخلون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن أي شخص غير مسجل بالمنظومة يجب عليه التوجه للتسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن المحافظة تضم 60 وحدة صحية و11 مستشفى كخطوة أولى، تمهيدًا للتوسع التدريجي حتى الوصول إلى 200 وحدة صحية و25 مستشفى ضمن المنظومة.

وأكد وزير الصحة، أن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الدور المحوري الذي لعبته مبادرة'حياة كريمة' في تطوير البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى أن المنظومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى دون تلك الجهود. وأشار وزير الصحة إلى أن حجم الدعم المخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يصل إلى 151 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل





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التأمين الصحي الشامل محافظة المنيا خالد عبد الغفار مبادرة حياة كريمة الدعم المالي

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