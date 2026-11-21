جولة تفقدية لوزير النقل كامل الوزير بمحطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية تتضمن توجيهات بتحسين الخدمة وتكثيف إجراءات السلامة على خطوط السكك الحديدية.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل في مصر، جولة تفقدية موسعة شملت محطات القاهرة وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية، لمتابعة انتظام حركة القطارات والخدمات المقدمة للركاب. رافقه في الجولة المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

انطلقت الجولة من محطة مصر برمسيس، حيث أصدر وزير النقل كامل الوزير سلسلة توجيهات تستهدف تحسين تجربة الركاب وتقليل الازدحام. وتأتي هذه التحركات ضمن متابعة ميدانية مباشرة لأداء منظومة السكك الحديدية في عدد من المحطات الرئيسية.

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توجيهات وزير النقل لتحسين خدمة الركاب في القطارات

وجّه كامل الوزير بإعادة تنظيم جداول التشغيل وفقًا لكثافة الركاب، بما يضمن توزيع الرحلات على الأوقات والخطوط التي تشهد أعلى إقبال. كما وجّه بانتشار فرق التشغيل والمبيعات بمختلف الخطوط للتواصل المباشر مع الركاب وحل مشكلاتهم فورًا.

وشمل التفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر والقطارات نفسها، إضافة إلى توافر عربات الجولف كار والكراسي المتحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن. والتقى الوزير عددًا من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم، ووجّه بالتوسع في الإعلان عن وسائل الحجز الإلكتروني والاهتمام التام بنظافة القطارات والمحطات.

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والتقى كامل الوزير عددًا من قائدي القطارات، وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل والسلامة والأمان، والسرعات المقررة طوال الرحلة وعند دخول المحطات. كما أكد استمرار تشغيل أجهزة التحكم الآلي ATC طوال الرحلة.

واستقل الوزير أحد القطارات من القاهرة إلى طنطا، والتقى الركاب داخل العربة واستمع إلى ملاحظاتهم. واطمأن على انتظام التشغيل ونظافة العربات ومستوى الخدمات، ووجّه بتنفيذ خطة عاجلة لإقامة أسوار على جانبي السكة في المناطق ذات التجمعات السكنية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

تطوير منظومة الإشارات في محطة طنطا

وجّه كامل الوزير في محطة طنطا بإعادة تنظيم حركة الركاب بصالة حجز التذاكر، وإزالة المعوقات وتكثيف اللوحات الإرشادية لمنع التكدسات. كما تفقد حوش القطارات، ووجّه بحصر المهمات ورفع الهالك والمخلفات، وتنظيم تشوين المهمات الصالحة للاستخدام، وتكثيف أعمال النظافة.

وتفقد الوزير برج إشارات طنطا المطور، ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة الإسكندرية. وتابع منظومة التحكم الإلكتروني في حركة القطارات، وانتظام صيانة السيمافورات والمزلقانات والتحويلات، إضافة إلى آليات متابعة حركة القطارات وإيقافها عند رصد أي عيوب في القضبان أو السكة، بما يعزز معدلات السلامة والأمان.

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كما تفقد الوزير حوش التجميع التابع لشركة سالشيف مصر لأعمال تجديدات السكك والمفاتيح. واستقل أحد قطارات التجديدات لمتابعة تنفيذ أعمال تجديد إحدى السكك بحوش محطة طنطا، وشاهد تجميع القضبان والفلنكات وتجهيزها للتحميل على عربات قطار التجديدات.

تدريب التشغيل وتسليم كرسي متحرك في الإسكندرية

اختتم وزير النقل جولته في الإسكندرية، حيث تفقد محطة سيدي جابر وبرج الإشارات بها، وتابع انتظام حركة القطارات ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. وفي محطة مصر بالإسكندرية، تفقد برج الإشارات أيضًا.

وخلال جولته بمحطة سيدي جابر، سلّم كامل الوزير أحد المواطنين من أبناء محافظة الإسكندرية كرسيًا متحركًا كهربائيًا، استجابةً لطلب كان المواطن قد تقدم به خلال جولة سابقة بمحطة مصر برمسيس. وأوضح الوزير أن تسليم الكرسي في سيدي جابر جاء تيسيرًا على المواطن باعتباره من أبناء محافظة الإسكندرية.

وأكد كامل الوزير أهمية التدريب على رأس العمل أثناء التشغيل الفعلي، لزيادة خبرة أفراد التشغيل على النظام الحديث. وشدد على عدم الاكتفاء بالتدريب النظري بمعهد وردان، وعدم الاكتفاء بالتدريب على أجهزة المحاكاة فقط.