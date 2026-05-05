وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع شيورد فايمر وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون التنموي والأكاديمي والهجرة.

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج عن تطلعه للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء شيورد فايمر وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ورحب الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين. وشمل ذلك تطوير الموانئ والقطاع الصحي والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والبنية التحتية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات. كما أشار إلى الفرص المتعددة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا وزير الخارجية إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية في مصر والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. وأعرب عن ترحيبه بالتعاون المثمر في مجال الموارد المائية بين البلدين بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التعاون في المجال الأكاديمي وتشجيع الجامعات الهولندية على إقامة فروع لها في مصر.

وثمن الوزير عبد العاطي التعاون البناء بين البلدين في مجال الهجرة والذي توج بعقد جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة بين مصر وهولندا في يوليو 2025 بالقاهرة مرحباً بإعلان النوايا للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في إفريقيا.

وأشار إلى الإمكانيات والخبرة الفنية التي تمتلكها مصر في المشروعات التنموية والإنسانية وحرصها على بناء القدرات الإفريقية وجهود التنمية في القارة. وأوضح أن مصر تسعى إلى أن تكون شريكا استراتيجيا في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال التعاون مع دول مثل هولندا التي لديها خبرة طويلة في هذا المجال. كما أكد على أهمية تنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع هولندا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. من جانبه ثمن الوزير الهولندي الدور المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها إلى آفاق أرحب. وأكد على أن هولندا تعتبر مصر شريكا استراتيجيا مهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنها حريصة على تعزيز التعاون معها في جميع المجالات.

وأشار إلى أن هولندا تدعم جهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. وأكد على أن هولندا مستعدة لتقديم الدعم لمصر في هذه المجالات. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد أخضر.

وأشار إلى أن هولندا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال وأنها مستعدة لمشاركة هذه الخبرة مع مصر. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتدريب المهني. وأشار إلى أن هولندا لديها نظام تعليمي متطور وأنها مستعدة لمساعدة مصر في تطوير نظامها التعليمي. وفي ختام اللقاء تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك





