وزير الاستثمار يكشف عن منصة رقمية موحدة بحلول 2027 ومناطق استثمارية جديدة لتعزيز الشراكة مع الشركات التركية وضخ استثمارات جديدة في مصر.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة حوارية مباشرة مع ممثلي عدد من الشركات التركية العاملة في السوق المصرية. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تسهم بشكل فعال في زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو استعراض فرص التوسع في الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لضخ استثمارات إضافية في قطاعات متنوعة. يأتي هذا التوجه تماشياً مع خطط الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وتعميق الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

Also read بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 .. 16 يناير

مبادرات رقمية وإصلاحات هيكلية لدعم بيئة الأعمال

استعرض الدكتور محمد فريد خلال الاجتماع أحدث الإصلاحات التي طرأت على منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن هذه التحولات تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة. وشمل الاستعراض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ليشكل حافزاً قوياً للشركات المصدرة.

كما تم الإعلان رسمياً عن إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية، وهو مبادرة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية. أكد الوزير أهمية الاستماع المستمر إلى رؤى ومقترحات أصحاب الشركات والمستثمرين عند صياغة السياسات، لضمان مواءمتها مع التطورات الاقتصادية الحالية ودعم خطط زيادة الإنتاج.

Advertisement

مشاركة كبرى الشركات التركية في قطاعات متنوعة

شهدت الجلسة مشاركة فعالة من ممثلي شركات تركية رائدة في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. من بين المشاركين شركة "بولاريس" لتطوير المناطق الصناعية، والتي تمتلك محفظة واسعة من الأراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والسادات، مما يوسع آفاق التنمية العقارية والصناعية.

كما شاركت شركة "بيكو" للأجهزة المنزلية، وشركتا "جيد بوني" و"ألبين" المتخصصتان في تصنيع الملابس الرياضية لصالح كبرى العلامات التجارية العالمية. وفي مجال الأقمشة والمنسوجات، كان حضور مجموعة "شراباتي" المتخصصة في أقمشة الدينيم كشاهد على قوة الروابط في قطاع النسيج الذي يشكل ركيزة أساسية للتصدير.

مشروعات مستقبلية ومنصة رقمية موحدة بحلول 2027

أفاد الدكتور محمد فريد بأن شركة "دالسان" من المقرر افتتاح مشروعها الكبير في يناير 2027، في خطوة تدعم التوسع الصناعي المستقبلي. كما تضمنت القائمة شركة "موتلو" التي أسست نشاطاً لها في مصر لإنتاج المكرونة، وشركة "سراي" العاملة في مجال الحلويات والأغذية الخفيفة، مما يبرز تنوع الاستثمارات التركية في القطاع الغذائي.

كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، تستهدف دمج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأنشطة الاقتصادية ضمن منظومة رقمية متكاملة. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المنصة الرقمية خلال عام 2027، لتبسيط الإجراءات بشكل جذري.

Advertisement

خطط لإنشاء مناطق حرة جديدة ومزايا تفضيلية

كشف الدكتور محمد فريد عن إعداد الوزارة لخطط استراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة ومناطق استثمارية جديدة. سيتم عرض هذه الخطط قريباً على مجلس الوزراء، بهدف إتاحة فرص إضافية أمام المستثمرين الراغبين في التوسع أو إقامة مشروعات جديدة في إطار تنظيمي محفز.

وأضاف أن المستثمرين سيتمكنون مستقبلاً من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وحجز الأراضي المناسبة لمشاريعهم. كما يتم دراسة إمكانية تقديم مزايا تفضيلية وفقاً للضوابط المنظمة وطبيعة كل استثمار، لدعم جذب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز القدرات التصديرية.

شهادات المستثمرين واستمرار التواصل الدوري

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات التركية على أهمية المقومات الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات. وركزوا بشكل خاص على قطاعي المنسوجات والملابس، لما يتمتع به من قدرات تؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً للتصدير.

وأشار المشاركون إلى خططهم المستقبلية للتوسع، مشيدين بأهمية استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المسؤولين الحكوميين. ووصفوا هذه الاجتماعات بأنها فرصة ذهبية لطرح التحديات ومناقشة المقترحات التطويرية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.