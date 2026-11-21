وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم يوجه بإعداد مصفوفة مقارنة لتقنيات معالجة مياه الصرف لضمان الاستدامة المالية والبيئية في مشروعات المياه.

أصدر الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري، توجيهات رسمية صارمة بإعداد دراسة مقارنة شاملة ودقيقة، تجمع بين الجوانب الفنية والاقتصادية لتحديد أفضل تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي المتوفرة حالياً.

جاء هذا التوجيه المباشر خلال اجتماع رفيع المستوى عقد لمتابعة سير الدراسات الخاصة بأساليب معالجة المياه، بهدف استعراض المتطلبات التشغيلية والفنية لمستويات المعالجة المختلفة، وتقييم مدى ملاءمة كل أسلوب للاستخدامات المتنوعة بناءً على معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة للعمل.

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رؤية الدولة لاستخدام تقنيات المعالجة الحديثة

أكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه يعد أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية المتزايدة، ونمو الطلب المستمر على احتياجات السكان والصناعة.

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه "2.0"، والتي تهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتعظيم العائد من كل وحدة مياه، والحفاظ على كل قطرة ماء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في البلاد.

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شدد الوزير على النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.

تسهم هذه المحطات الكبرى بشكل فعّال في دعم جهود التنمية الزراعية الشاملة، وتحقيق الأمن الغذائي القومي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية المعقدة التي تواجه القطاع المائي، مما يعكس التزاماً قوياً بتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

معايير الاختيار العلمي والتقني للتحقق من الجدوى

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية دراسة وتقييم تكنولوجيات المعالجة المختلفة من حيث نوعية المياه المنتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واستهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا لطبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها.

يهدف هذا التقييم الدقيق إلى ضمان تحقيق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية، مما يضمن عدم التضحية بالجودة البيئية لصالح الكلفة الاقتصادية فقط أو العكس.

كما وجه الوزير بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل المعالجة المختلفة، ووضع أسس علمية رصينة لاختيار تكنولوجيا المعالجة المناسبة وفقاً لنوعية مياه الصرف وجودة المياه المستهدفة والاستخدام النهائي لها.

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يأتي ذلك مع مراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات المعالجة، وترشيد تكاليف التشغيل والطاقة، بما يضمن استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل وقدرتها على تغطية نفقاتها التشغيلية.

توصيات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي المصري

وأوضح الوزير أن الهدف النهائي هو إعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع فيها مستقبلاً، والاستفادة من التطور التكنولوجي والبحث العلمي في هذا المجال المتسارع.

يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، ويسهم بشكل فعال في تعزيز الأمن المائي المصري وتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية الوطنية.

إن هذه الخطوات الاستراتيجية تعكس رؤية واضحة للمستقبل، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل التحديات المائية إلى فرص تنموية من خلال الابتكار التقني والإدارة الحكيمة للموارد المتاحة، لضمان حقوق الأجيال القادمة في موارد مائية آمنة ونظيفة.