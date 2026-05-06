وزير الصناعة يتفقد مصانع الأسمنت والسكر والملابس في بني سويف والمنيا

في إطار سلسلة الزيارات الميدانية، قام وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، برفقة محافظ بني سويف، بجولة تفقدية لمجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية، بالإضافة إلى مصنع شركة القناة لصناعة السكر في المنيا. الهدف من الزيارة كان الوقوف على مسار العمليات الإنتاجية وتقييم مساهمتها في التنمية الصناعية والاقتصادية.

في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية، قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ، برفقة اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف ، بجولة تفقدية لمجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمحافظة بني سويف ، بالإضافة إلى مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا .

الهدف من الزيارة كان الوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، حيث رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. بدأت الجولة بزيارة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت بمنطقة بياض العرب الصناعية، والذي يمتد على مساحة 3129 فداناً، بحجم استثمارات 25 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون طن سنوياً، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 40%.

يوفر المجمع أكثر من 2200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة. خلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مصانع المجمع، والتي تشمل 6 خطوط إنتاج للأسمنت موزعة على 3 مناطق رئيسية: منطقة تجهيز المواد الخام، ومنطقة طحن الكلينكر وتحويله لأسمنت، بالإضافة إلى مصنع إنتاج الشكائر التابع للمجمع، والذي يضم خطي إنتاج أكياس ورقية بطاقة إنتاجية 200 مليون كيس سنوياً.

استقبل الوزير والمحافظ بالمجمع اللواء مهندس هاني مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس حسن الشيمي، مدير مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، وقيادات الشركة. أكد الوزير أن زيادة الطاقات المحلية من الأسمنت تسهم في تلبية احتياجات النهضة العمرانية من مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية والمشروعات القومية.

من جانبه، أعرب المحافظ عبد الله عبد العزيز عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الصناعة، بقيادة الوزير خالد هاشم، للدعم المتواصل والميداني الذي تقدمه الوزارة للمناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعميق التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

شملت الجولة أيضاً زيارة مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب الصناعية، والذي يمتد على مساحة 40.4 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 15.4 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3 مليون قطعة سنوياً، مع قيمة صادرات تبلغ 36 مليون دولار سنوياً، وتوفر الشركة 3 آلاف فرصة عمل. استقبل الوزير بالمصنع المهندس محمد بدران، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تفقد الوزير خطوط إنتاج القميص والبنطلون، بالإضافة إلى صالة القص والتجهيزات والتعبئة والتغليف.

شملت الزيارة أيضاً قسم الإنتاج الخاص بذوي الهمم بالمصنع، والذي تم من خلال مبادرة دعمتها محافظة بني سويف مع المصنع. أشاد الوزير بتجربة الشركة الفريدة والملهمة، التي تطبقها الشركة التزاماً منها بأهداف المسؤولية المجتمعية. وأعرب الوزير عن سعادته بجودة الملابس التي تنتجها الشركة وتصدرها بالكامل لأشهر البراندات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الملابس الجاهزة تندرج ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تستهدف الوزارة النهوض بها وزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

اختتم الوزير الجولة بتفقد مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا، والذي يمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بحجم استثمارات أكثر من مليار دولار، ورأس مال يبلغ 54 مليار جنيه. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 263 ألف طن سكر و120 ألف طن علف و95 ألف طن مولاس سنوياً، مع نسبة مكون محلي 100%. توجه الشركة إنتاجها بالكامل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفر 309 فرص عمل مباشرة و4471 فرصة عمل غير مباشرة.

استقبل الوزير بالمصنع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. خلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج السكر والعلف والمولاس. أوضح مسؤولو الشركة أن مصنع القناة يحتوي على أكبر خط إنتاج سكر بنجر في العالم، ويتبع معايير الاستدامة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر والكربون.

كما أن الشركة حاصلة على شهادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أول قمة للحد من الأضرار في مصر، وحاصلة على المركز الأول في فئة المشاريع الضخمة في جائزة الابتكار الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء. خلال الزيارة، أكد الوزير خالد هاشم أن الحكومة تضع صناعة السكر في مقدمة أولوياتها، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزير الصناعة بني سويف المنيا مصانع الأسمنت مصنع السكر الملابس القطنية

United States Latest News, United States Headlines