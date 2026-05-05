وزير النقل يشارك في مؤتمر اللوجيستيات ويستعرض خطط تطوير القطاع

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات الذي عقدته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، واستعرض خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

شارك اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات المنعقد بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور أحمد كجوك – وزير المالية والمهندس أحمد السويدى - رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومارين ديالا – المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وفي بداية كلمته خلال المؤتمر، أعرب وزير النقل عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يناقش موضوعاً حيوياً هاماً وهو المستجدات والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط والخطط المستقبلية لقطاع النقل واللوجيستيات في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية الذي تتجلى أهميته في دعم حركة التجارة وتتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، وأمن الطاقة، وتكلفة النقل، بل وأصبح عنصراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتابع الوزير: لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كفاءة المنظومة اللوجيستية تمثل حجر الزاوية في نجاح الاقتصادات الحديثة كما أثبتت التجارب الدولية أن امتلاك منظومة نقل ولوجستيات متطورة لم يعد مجرد عنصر داعم للنمو، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الصادرات، وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية والدولية. وأوضح وزير النقل، أنه من هذا المنطلق، تبنت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، رؤية طموحة وشاملة لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية ومحوراً أساسياً لربط الأسواق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجغرافية الفريدة لمصر.

وأكد وزير النقل أن الدولة المصرية قد أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة اللوجيستيات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة البينية العربية والدولية وربط الأسواق ببعضها البعض بكفاءة واستدامة وانطلاقاً من موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، ويخدم حركة التجارة العالمية والإقليمية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وانطلاقاً من مفهوم الممرات اللوجستية التي تعنى نقل البضائع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى نقطة الوصول، والاستهلاك والتصنيع وتتضمن مجموعة من وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الداعمة التي تعمل معًا بشكل منسق لضمان سرعة وكفاءة حركة التجارة وتربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالمناطق الخدمية والإستهلاكية وكذلك الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بشبكة من وسائل النقل السريعة والآمنة بهدف (تسهيل حركة التجارة الداخلية والدولية - دعم سلاسل الإمداد - جذب الاستثمارات - تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة)، لذا فقد تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهي: ممر (القاهرة / الإسكندرية) - ممر (طنطا / المنصورة / دمياط) - ممر (جرجوب / السلوم) - ممر (القاهرة – اسوان – ابو سمبل) - ممر (سفاجا – قنا – ابو طرطور) وممري (السخنة / الإسكندرية) و (العريش / طابا) اللذين بتنفيذهما تصبح مصر جزء من الممر ات الدولية.

وتابع: وذلك بما يعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط ويرفع القدرة التنافسية للدولة في مجال التجارة والنقل الإقليمي والدولي ضمن خطة تطوير النقل متعدد الوسائط ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وهذا ما ظهر جلياً بعد أزمة حروب المنطقة وغلق مضيقي هرمز وباب المندب، وما أعلنته المملكة العربية السعودية عن تدشين ممر لوجستي يربط الخليج – مصر – أوروبا والتركيز علي ميناء نيوم (ضبا سابقاً) كميناء محوري لنقل البضائع إلي كل دول الخليج العربي بالربط مع ميناء سفاجا واستغلال خط الرورو المصري الايطالي بميناء دمياط، بالإضافة إى وجود خط النقل العربى الذى جرى تدشينه فى وقت سابق بين مصر والأردن لنقل تجارة الأردن والعراق وسوريا عبر ميناء العقبة الأردنى وشركة الجسر العربى للملاحة إلى موانئ مصر على البحر الأحمر (طابا – نويبع) ومنه إلى موانئ البحر المتوسط ثم إلى أوروبا وأمريكا.

وأضاف: كما نعمل حالياً علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية باعتبارها ملتقى خطوط الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا وذلك من خلال نقل البترول من دول الخليج العربى (البحرين – قطر – الكويت – الإمارات - السعودية) بواسطة خطوط أنابيب البترول عبر الأراضى السعودية حتى ميناء نيوم ومنها إلى مصر سواء عبر ناقلات النفط للمرور عبر قناة السويس ومنها إلى أوروبا أو إلى الموانئ المصرية (السخنة / سفاجا / طابا) ثم بالسكك الحديدية (العريش – طابا) أو عبر شبكة القطار الكهربائى السريع السخنة / الإسكندرية أو عبر أنابيب سوميد.

وأشار الفريق مهندس وزير النقل، إلى أن وزارة النقل قامت بوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه وقد شملت خطة التطوي





