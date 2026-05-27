وزير الكهرباء يتفقد المركز القومي للتحكم في الطاقة خلال أيام عيد الأضحى

تفقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري المركز القومي للتحكم في الطاقة في أول أيام عيد الأضحى، حيث اطمأن على سير العمل ومراجعة السيناريوهات والبدائل للتشغيل والتنسيق بين مكونات المنظومة لتأمين الشبكة الموحدة، وأشاد بالدور المحوري للعاملين والخبراء في ضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، المركز القومي للتحكم في الطاقة ، حيث كان في استقباله المهندس عادل العمري، رئيس قطاعات التشغيل.

وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية التواصل المستمر بين أطقم التشغيل والخبراء في المركز وبين باقي مكونات الشبكة الكهربائية الموحدة، لتحقيق أهداف خفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة. واستعرض عصمت مؤشرات الزيادة في الاستهلاك ومعدلات الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية، والتي بلغت 36 ألف ميجاوات. واطمأن على وضع الشبكة الكهربائية، ووجه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة في إطار خطة العمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشهد بالدور المحوري للخبراء والأطقم العاملة في مراكز التحكم لمراجعة أنماط التشغيل ومتابعة معدلات الزيادة في الطلب على الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. كما استمع إلى شرح حول آليات المناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي.

واختتم الزيادة بالتأكيد على أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، ودور العاملين في خفض استهلاك الوقود ومجابهة الأحمال المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، موضحا أهمية الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة خلال أيام العيد والإجازة





