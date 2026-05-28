وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من تنفيذ وتسليم (25) محطة وسيطة ثابتة ومتحركة

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم (25) محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، وتوريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتسليم (42) مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد من المحافظات.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الخطوات تمت ضمن تنفيذ البرنامج الأول من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فيما يخص تطوير البنية التحتية بما يسهم في تحسين كفاءة جمع ونقل القمامة وتقليل التراكمات داخل المناطق السكنية لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين. وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن ما تم إنجازه ضمن البرنامج الأول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وأشار التقرير إلى أن منظومة المخلفات تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات من المصدر وحتى التخلص الآمن النهائي. وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير قد أوضح أنه تم رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، بما يمثل تحولًا جوهريًا في معالجة مصادر التلوث التاريخية وتحسين الوضع البيئي بالمناطق الأكثر تأثرًا.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير قد أظهر تحسنًا واضحًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027، كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال نفس الفترة. وفي إطار المشروعات الإقليمية الكبرى، استعرض التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، باعتباره أحد أهم المشروعات البيئية في دلتا النيل، حيث يمتد المصرف بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي بالمصرف من خلال برنامج متكامل يشمل ثلاث مكونات رئيسية (المخلفات الصلبة، والصرف الصحي - تأهيل ورفع كفاءة المصرف)





