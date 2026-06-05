وزير التعليم: الدولة تضع تنمية المهارات البشرية في مقدمة أولوياتها

أكد وزير التربية والتعليم أن مصر تولي أهمية كبرى لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع الدول المتوسطية، خلال انطلاق منتدى البحر المتوسط للتعليم التقني والمهني.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع تنمية المهارات البشرية في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير منظومة ال تعليم وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وشدد الوزير خلال كلمته في انطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، على أن مواجهة التحديات المتسارعة في سوق العمل لم تعد مسئولية الحكومات وحدها، بل تتطلب شراكة مجتمعية شاملة تضم القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية. وأوضح الوزير أن نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحويل المعرفة إلى مهارات تطبيقية، مشيرا إلى أن منتدى البحر المتوسط يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تقليص فجوات المهارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد على حرص مصر على مواصلة التعاون مع الجانب الإيطالي والشركاء الدوليين، من أجل تطوير منظومة تعليم فني حديثة قادرة على إعداد شباب مؤهل لمهن المستقبل ومتطلبات الاقتصاد العالمي المتغير. وشهد المنتدى، الذي انطلق في العاصمة الإدارية الجديدة، حضورا واسعا لممثلين عن 12 دولة، من بينها قبرص وكرواتيا واليونان ورومانيا وإسبانيا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود والجزائر وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى مصر وإيطاليا.

وأعربت الوفود المشاركة عن تقديرها لهذا التجمع الذي يعكس نموذجا للتعليم بلا حدود، حيث تلتقي فيه تجارب وثقافات متعددة لإثراء العملية التعليمية وتطويرها. وأشارت الوفود إلى أن تنوع المشاركين أتاح فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير التعليم الفني والتقني، مؤكدة أن التجارب الدولية لا تساهم فقط في تشكيل شخصية المتعلم، وإنما تنعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وأساليبها الحديثة.

كما أكدت أن مشاركة الأكاديميات الإيطالية والمصرية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، بما يدعم تطوير المناهج وربط التعليم بسوق العمل. وتضمن المنتدى عدة جلسات وورش عمل تناولت موضوعات محورية، مثل الابتكار في التعليم التقني، ودور الشراكات الدولية في تطوير المهارات، واستراتيجيات تمكين الشباب. وأعلن خلال المنتدى عن إنشاء 100 مدرسة فنية مصرية إيطالية جديدة تمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية، بالإضافة إلى تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية.

ويأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتزويده بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي. ويؤكد هذا المنتدى على مكانة دول حوض البحر الأبيض المتوسط كمساحة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار، وتمكين الشباب من مواجهة تحديات المستقبل. وقد لاقى المنتدى إشادة من المشاركين، الذين أكدوا على أهمية استمرار هذه اللقاءات لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم الفني والتقني





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