كشف الدكتور خالد عبد الغفار عن ارتفاع حصيلة حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 31 وفاة و26 مصابا. تم توزيع المرضى على عدة مستشفيات قريبة من موقع الكارثة لتلقي الرعاية الطبية الفورية.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، عن الارتفاع الرسمي لحصيلة الضحايا في حادث الطرق الدائري الذي وقع بمنطقة الوراق، ليصل عدد القتلى إلى 31 حالة وفاة. وأكد الوزير أن عدد المصابين المسجلين وصل إلى 26 مصابا، مشيرا إلى أن الفرق الطبية كانت منسقة لتحركها السريع نحو موقع الكارثة. وقد بدأت عمليات الإسعاف في الوصول إلى مكان الحادث خلال ثماني دقائق فقط من وقوع الانفجار أو الحادث المروري.

توزيع المصابين على المستشفيات القريبة

قامت فرق الإسعاف بتوزيع المصابين الجرحى على مجموعة من المستشفيات الحكومية والتخصصية القريبة من موقع الحادث لضمان تقديم الرعاية العاجلة. وشملت هذه المستشفيات مستشفى إمبابة العام، ومستشفى بولاق الدكرور، ومستشفى الوراغ المركزي، بالإضافة إلى مستشفى العجوزة التخصصي ومستشفى شبرا المركزي. كما تم استغلال عدة مستشفيات أخرى في المنطقة لتخفيف العبء عن المراكز الأساسية وتأمين أسررة العلاج للمصابين.

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حالة المرضى والمتوفين حتى الآن

كشف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية أن إجمالي المصابين بلغ 26 شخصا، بينهم 21 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات. واستقرت حالة خمسة مصابين مما سمح لهم بمغادرة المستشفيات بعد تحسن أوضاعهم الصحية، بينما لا يزال باقي المصابين تحت الرعاية الطبية. وفيما يخص ضحايا الحادث، تم توزيع الجثامين على مستشفيات إمبابة العام وبولاق الدكرور والوراغ المركزي والعجوزة التخصصي وشبرا المركزي لإجراءات التشريح والتعامل مع الحالات.

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تفاصيل زمن الاستجابة والوصول

أوضح الوزير أن الحادث وقع في نحو الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، وسارعت طواقم الطوارئ للتحرك فوراً بعد الإبلاغ المباشر عن الكارثة. وقد استغرق وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث ثماني دقائق فقط، مما يعكس جاهزية الشبكة الطبية والاستجابة السريعة للطوارئ في تلك المنطقة المزدحمة. وقد تم تفعيل بروتوكولات الطوارئ الطبية لضمان توزيع الأحمال على المرافق الصحية المجاورة دون إبطاء عملية العلاج.

رسالة التعزية والدعاء للمتوفين

ختاما، قدم الدكتور خالد عبد الغفار خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمنحهم الثواب الجزيل. كما دعا بأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين، معربا عن الأمل في تعافيهم الكامل والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وقد عبر عن تضامن الوزارة مع الأسر المتضررة وحرصها على تلبية كافة الاحتياجات الطبية والنفسية لهم.