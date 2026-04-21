وزير الدفاع الألماني: لا أمن بدون اقتصاد قوي وضرورة تسريع وتيرة الإنتاج العسكري

بوريس بيستوريوس يدعو ألمانيا إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية في أوروبا ويشدد على ضرورة الربط بين الابتكار الصناعي والقدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات المتسارعة.

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ، خلال زيارته ل معرض هانوفر الصناعي الدولي، على ضرورة تحمل ألمانيا لمسؤولياتها الجيوسياسية بشكل أكثر فاعلية في المرحلة الراهنة، مشدداً على أن أمن أوروبا يعتمد بشكل مباشر على قوة ألمانيا الاقتصادية والعسكرية.

وأوضح بيستوريوس في تصريحاته أن بلاده مدعوة للقيام بدور أكبر يتناسب مع حجمها الاقتصادي وقوتها الجيواستراتيجية، مشيراً إلى أن معادلة الأمن والاستقرار لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن نمو اقتصادي قوي ومستقر، حيث لا يوجد ازدهار حقيقي في ظل غياب المظلة الأمنية، ولا يمكن بناء قوة دفاعية من دون قاعدة صناعية متينة تدعم هذا التوجه. وتطرق الوزير الألماني إلى التحديات الأمنية العالمية، وخاصة تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبراً أن الأمن في ألمانيا انتقل من كونه موضوعاً ثانوياً إلى أولوية قصوى تفرضها التهديدات المباشرة التي تواجه القارة الأوروبية. وأشار إلى أن الاقتصاد الألماني بات يتأثر بوضوح بالتقلبات الجيوسياسية العالمية، سواء في بؤر التوتر المباشرة أو من خلال الصراعات الإقليمية التي تؤثر على خطوط الإمداد والأمن العام. وشدد على أن الديمقراطية تحتاج إلى صناعة قوية قادرة على حمايتها في عالم مليء بالمخاطر المحدقة، حيث لم يعد من الممكن فصل السياسات الصناعية عن الاستراتيجيات الدفاعية. وفي انتقاد صريح للبيروقراطية العسكرية، دعا بيستوريوس إلى تسريع وتيرة الابتكار في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن الفجوة الزمنية بين تطوير النموذج الأولي والإنتاج الكمي في ألمانيا أصبحت غير مقبولة في ظل التطور السريع للتهديدات. وأشاد بقدرات الابتكار في أوكرانيا التي تعتمد دورات تطوير قصيرة للغاية، مؤكداً أن السرعة أصبحت شرطاً أساسياً للبقاء في عالم تتطور فيه المخاطر في غضون أيام. وتجدر الإشارة إلى أن معرض هانوفر خصص هذا العام جناحاً مستقلاً للصناعات الدفاعية يضم عشرات الشركات الكبرى، وهو ما يمهد الطريق لإطلاق معرض دولي متخصص في الأمن والدفاع في ألمانيا عام 2027، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز استقلالية القرار الأمني الألماني والأوروبي وتطوير القاعدة الصناعية العسكرية لتواكب متطلبات العصر الحديث. إن هذه التحركات تعكس توجهاً جديداً في السياسة الألمانية يبتعد عن الانكفاء الداخلي نحو تبني دور ريادي في حماية أمن القارة، مع التركيز على أن التكنولوجيا والصناعة هما الركيزتان الأساسيتان للمواجهة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب تكاتفاً بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات أمام سرعة الإنتاج والابتكار الدفاعي





