وزير الخارجية المصري يلتقي ممثلي الشركات الكورية في سول لتسريع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

د. بدر عبد العاطي يلتقي مسؤولي كبرى الشركات الكورية في سول لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعرض الإصلاحات الاقتصادية والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمسؤول عن شؤون ال مصر يين بالخارج، خلال زيارته الرسمية إلى سول في يوم 2 يونيو، ممثلي كبرى الشركات الكورية لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر و كوريا الجنوبية .

وقد كان اللقاء محورياً من خلال استعراض مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تُعَدّ بوابة استراتيجية للربط بين أفريقيا وآسيا وتستقطب اهتمام المستثمرين العرب والغرب. وأعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الكورية في مصر، مُسلّطاً الضوء على قصص النجاح التي حققتها هذه الشركات في قطاعات مختلفة مثل صناعة السيارات، الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.

وشرح الوزير أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة - من تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية إلى تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية - أسهمت في رفع تصنيف مصر في مؤشرات الجذب الاستثماري عالمياً، وجعلتها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن مصر تقف الآن كمنصة رئيسية للوصول إلى الأسواق الأفريقية ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وأن موقعها الجغرافي الفريد يتيح فرصاً لا تُعد ولا تُحصى في مجالات الخدمات اللوجستية، النقل البحري، والإنتاج الصناعي المتكامل.

وفي مشاركة متميزة للوزير، شدد على أن الحكومة مستعدة لتوفير كل الدعم اللازم للمستثمرين الكوريين، بما في ذلك تسريع إجراءات الترخيص، وتوفير خطوط إتصال مباشرة مع الجهات المعنية، وتخصيص حوافز إضافية للمشروعات التي تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع المكونات الإلكترونية. كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع توسيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يهدف إلى إنشاء مجموعة من المناطق الصناعية المتخصصة وربطها بشبكة نقل حديثة تشمل السكك الحديدية والموانئ العريقة.

وقد أبدى ممثلو الشركات الكورية حماسهم للانخراط في هذه المبادرات، وأعربوا عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم الحالية في مصر وتوسيع محفظتهم لتشمل مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية الرقمية. خَلُصَ اللقاء إلى تبادل آراء بناءة وتحديد آليات عمل مشتركة، من بينها إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقييم فرص الاستثمار المستقبلية، مع الالتزام بإجراء زيارات ميدانية إلى المواقع المستهدفة وتقديم تقارير دورية إلى الجهات المعنية في كلا البلدين.

يأتي هذا الاجتماع في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن التعاون الاقتصادي القوي مع الشركاء الدوليين، وخاصة مع كوريا الجنوبية، يعزز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية ويُظهر التزام مصر بدعم استقرار دول الجوار، ولا سيما لبنان، حيث أكّد أن إيران ومحور المقاومة سيظلّان إلى جانب الشعب اللبناني حتى النهاية، معتبرًا ذلك دافعاً إضافياً لتقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. في الختام، أكد الدكتور عبد العاطي على أن العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية تتجاوز المجال الدبلوماسي لتشمل شراكة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية، وأن مصر ستستمر في تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح الاستثمارات الكورية وتحقيق منافع مشتركة تعود بالنماء على شعوب البلدين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر كوريا الجنوبية الاستثمارات قناة السويس الإصلاحات الاقتصادية

United States Latest News, United States Headlines