قال الوزير اليمني السابق محمد قباطي إن المواجهة مع جماعة الحوثيين في اليمن تتجه نحو حرب استنزاف طويلة مرتبطة بالصراع مع إيران وأمن مضيق باب المندب.

قال الدكتور محمد قباطي ، وزير يمني سابق، إن المواجهة العسكرية مع جماعة الحوثيين في اليمن تتجه نحو حرب استنزاف طويلة الأمد. جاء ذلك خلال مداخلة عبر قناة " القاهرة الإخبارية" يوم الجمعة، حيث ربط قباطي تطورات الميدان اليمن ي بمسار المواجهة الإقليمية والدولية مع إيران.

وأوضح قباطي أن استمرار التصعيد في اليمن مرهون، وفق تقديره، بحدوث اختراق على المستوى الدولي. ووفق ما عرضه، فإن الحرب الدائرة في البلاد ترتبط مباشرة بالصراع مع إيران، وبالمواجهات الإقليمية التي تقودها طهران، وما يترتب عليها من تأثيرات على أمن اليمن وعلى حلفاء المملكة العربية السعودية.

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ارتباط الحرب في اليمن بالصراع مع إيران

يرى قباطي أن المواجهة الحالية قد تستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى ما وصفه بوجود مئات الضباط الإيرانيين داخل اليمن. وهو تقدير يستند، بحسب حديثه، إلى تقارير استخباراتية أمريكية وتقارير إعلامية، من بينها تقرير لشبكة "CNN".

وبحسب ما ذكره الوزير اليمني السابق، فإن هذه التقارير تشير إلى دور الضباط الإيرانيين في قيادة المعارك وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة، وهي أسلحة تستهدف العمق السعودي والمنشآت المدنية. ويُذكر أن هذه الروايات تمثل وجهة نظر قباطي ولم يرد في النص المصدر ما يؤكدها بشكل مستقل.

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موقف السعودية وحلفائها من امتداد المواجهة

أشار قباطي إلى أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها باتوا يتعاملون مع احتمالات امتداد المواجهة لفترة طويلة، إلى حين حدوث تطور يغير مسار الصراع. ويعني ذلك، وفق تقديره، أن الرياض وحلفاءها لا يتوقعون حسمًا قريبًا للمواجهة في اليمن.

ولفت الوزير اليمني السابق إلى أن السيطرة على مضيق باب المندب تمثل أحد المحاور الأساسية للتنافس الإقليمي. وأكد أن إيران تسعى إلى بسط نفوذها على المضيق، وهو ما يربط المواجهة في اليمن بحسابات أوسع تتعلق بموازين القوى والأمن الإقليمي والممرات البحرية الاستراتيجية.

مضيق باب المندب وتأثيره على أمن المنطقة

يتضح من تصريحات قباطي أن مضيق باب المندب يقع في قلب الحسابات الإقليمية للمواجهة، إذ يربط بين أمن اليمن والممرات البحرية الاستراتيجية. ووفق هذا التوصيف، فإن أي تغيير في السيطرة على المضيق سينعكس على توازنات القوى في المنطقة.

وتبقى استمرار الحرب مرهونًا، بحسب ما قاله قباطي، بتطور دولي يغير مسار الصراع. وحتى تحقق ذلك، فإن المواجهة العسكرية في اليمن ستظل مرتبطة بالصراع الأوسع مع إيران، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن الوزير اليمني السابق في مداخلته يوم الجمعة.