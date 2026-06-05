وزير التعليم المصري يثني على الشراكة مع إيطاليا في منتدى التعليم التقني والمهني للمتوسط

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يشيد بالتعاون الإيطالي في تعزيز التعليم المهني بالمنطقة، ويؤكد أهمية الموحدة بين المهارات وسوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي خلال منتدى بحر المتوسط.

في كلمة أثَّنت فيها الحكومة المصرية الشراكة الحثيثة مع إيطاليا في مجال التعليم التقني والمهني، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن عميق امتنانه للتعاون المثمر مع وزارة التعليم الإيطالية.

وشدد الوزير على أن التعليم هو بمثابة جسرٍ يربط بين طموحات الشباب ومستقبل السوق العالمية، مؤكدًا أن التحول الرقمي المتسارع والذكاء الاصطناعي يشكلان محوريّْن أساسيين لتوجيه مسارات التعلم نحو الابتكار والإنتاجية. وأضاف عبد اللطيف أن مصر تسعى لتأهيل مواردها البشرية لتصبح محركًا رئيسيًا للتنمية، وأن التعليم المهني والتقني يُعَدّ ركيزة أساسية لتلبية احتياجات قطاع الأعمال المتغيرة بسرعة، مما يستلزم توفير فرص متساوية للكل، خاصةً الشباب الذين يحتاجون إلى مهارات حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتقلبة.

أكد الوزير أن منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط يُعَدّ منصة استراتيجية لتقريب الفجوة بين المتطلبات الفعلية لسوق العمل والمهارات المتوفرة لدى الخريجين. ورأى أن توحيد لغة الكفاءة بين جميع الشركاء سيسهم في بناء نظام تعليمي موحد يُسهل انتقال الطلاب بين مؤسسات التعليم المختلفة ويعزز من فرص توظيفهم في بيئات عمل متعددة.

كما أشار إلى أن التجارب الإيطالية في مجال التعليم المهني تُعَدّ مصدر إلهام ودرسًا يُستفاد منه، موضحًا أن التعاون المستمر مع الجانب الإيطالي سيمكن مصر من توفير فرص تدريبية وشهادات معترف بها دوليًا، ما يفتح أمام الشباب أفقًا أوسع للتنقل الوظيفي والنمو المهني. يتضمن منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط مشاركة اثنتي عشرة دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما فيها مصر وإيطاليا، إلى جانب قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان.

ويعد هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال المهارات والابتكار، حيث تُعقد جلسات وزارية رفيعة المستوى ونقاشات تُركز على وضع رؤية إقليمية موحدة للمهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سيُنظَّم عدد من ورش العمل الابتكارية مستوحاة من نموذج الهاكاثون الإيطالي، تجمع طلابًا من مختلف الدول لتشكيل فرق دولية تُبرز الإبداع والتفكير متعدد التخصصات.

بالإضافة إلى ذلك، سيُفتح معرض خاص بالتعليم الفني والتكنولوجي يتيح للزوار الاطلاع على أحدث المعدات والبرمجيات التعليمية، مما يرسّخ مكانة دول المتوسط كمحور استثماري استراتيجي في تنمية القدرات التقنية للشباب





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