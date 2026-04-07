وزير النقل يعلن عن وصول أوناش عملاقة لميناء سفاجا ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي

أعلن وزير النقل عن وصول معدات جديدة لميناء سفاجا ضمن خطة طموحة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتشمل الخطة تطوير البنية التحتية والمرافق، وربط الموانئ بشبكات النقل الحديثة، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، عن وصول ثلاث أوناش رصيف عملاقة وست أوناش ساحة إلى المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 ب ميناء سفاجا . يأتي هذا الإعلان كجزء من استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير. تهدف هذه الخطة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للنقل و اللوجستيات والتجارة العابرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأوناش، التي تنتمي إلى فئة سوبر بوست باناماكس، قد صُنعت بواسطة شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة زد بيه إم سي، وهي شركة عالمية رائدة في هذا المجال. وصول هذه المعدات يمثل خطوة حيوية في استكمال البنية التحتية للمحطة. الأوناش الرصيف العملاقة، من طراز STS، قادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، مما يسرع من عملية تداول الحاويات ويرفع كفاءة الأداء. أما أوناش الساحة، من طراز RTG، فتعتمد على أنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية للمحطة. المحطة الجديدة ستعمل على تعزيز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية، وستكون بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وستدعم الأنشطة التعدينية في المثلث الذهبي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التصدير والاستيراد والمساهمة في مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد. كما ستساهم في تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية. المحطة جزء رئيسي من الممر اللوجستي المتكامل سفاجا – قنا – أبو طرطور، وهو واحد من سبعة ممرات لوجستية دولية تنفذها مصر لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات. تبلغ مساحة المحطة حوالي 776 ألف متر مربع، مع رصيف يمتد بطول 1100 متر وعمق 17 متر. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالكامل، والتي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة. من المتوقع أن تستقبل المحطة نحو مليوني حاوية سنويا، بالإضافة إلى 7 ملايين طن من البضائع العامة. وتشمل المرافق مباني إدارية، ورش عمل، ومستودعات، ومرافق حكومية، بالإضافة إلى بنية تحتية شاملة من الطرق وخدمات عامة وأنظمة أمن وسلامة متكاملة. كانت الوزارة قد وقعت عقدا نهائيا مع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل المحطة، وذلك في إطار خطتها للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستويات الكفاءة ومواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتأهيل الموانئ البحرية وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير النقل عن مجموعة من المشاريع الأخرى، بما في ذلك تطوير الموانئ الأخرى في جميع أنحاء مصر، وتحديث أسطول النقل البحري، وتوسيع شبكة السكك الحديدية. كل هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز قطاع النقل المصري وتحويله إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية. كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، من خلال الشراكة مع الشركات المحلية والعالمية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة





