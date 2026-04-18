وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقود عمل لذوي الهمم ويعززان سبل التشغيل والتدريب

استقبل محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، وزير العمل حسن رداد، حيث تم تسليم عقود عمل لذوي الهمم وتعزيز سبل دعم التشغيل والتدريب المهني لشباب المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الهمم وتمكين الشباب اقتصاديًا.

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وزير العمل حسن رداد، في لقاء مثمر تناول عدداً من الملفات الحيوية التي تهم المحافظة وسوق العمل.

تخلل اللقاء تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، تأكيداً على التزام القيادة السياسية بدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل كريمة لهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما بحث الجانبان سبل دعم التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز منظومة التدريب المهني لربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المتنامية في المناطق الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية.

واستعرضا جهود متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

أكد الوزير حسن رداد على أهمية الشراكة الوثيقة بين وزارة العمل ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ رؤية الدولة لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصادياً، ودعم التنمية الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة، والتي تعد قاطرة للاقتصاد المصري.

وأشاد بالتعاون القائم الذي يعكس قوة التنسيق بين الطرفين في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

ووجه الشكر والتقدير لأصحاب الأعمال والمستثمرين، شركاء التنمية، على دورهم البارز في توفير بيئة عمل مناسبة وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، على حرص المحافظة على التوسع في توفير فرص عمل حقيقية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مديرية العمل بالمحافظة.

وأوضح أن تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم، ضمن إجمالي 152 عقداً، يأتي تجسيداً لتوجه الدولة نحو دمج وتمكين هذه الفئة الهامة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مساهمتهم الفعالة في سوق العمل، بما يضمن لهم حقوقهم المتساوية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، انسجاماً مع رؤية مصر 2030.

وقد رحب السيد عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، بالحضور، مؤكداً على الدور الفعال الذي تلعبه المديرية في تحقيق أهداف الوزارة بالتعاون مع المحافظة وكافة شركاء التنمية.

وتتضمن زيارة وزير العمل المرتقبة عدداً من الفعاليات الهامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة برامج التدريب والتشغيل على أرض الواقع، وتعزيز آفاق التعاون مع المحافظات المختلفة وشركاء التنمية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ربوع مصر





