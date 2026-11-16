وزير المالية والتعليم العالي يعلن 25 مليار جنيه سنويا لرفع أجور هيئة التدريس

وزير المالية عبد العزيز قنصوه وأحمد كجوك يعلنان تخصيص 25 مليار جنيه سنويا لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بزيادات تتراوح بين 8500 و13500 جنيه.

أكد كل من أحمد كجوك ، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي صدرت خلال "منتدى مصر 2026"، سيتم تخصيص مبلغ سنوي يصل إلى 25 مليار جنيه مصري. يهدف هذا الاستثمار المالي الضخم إلى إقرار زيادات جذرية وشاملة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يشمل جامعات مصر، والمعاهد التعليمية المتخصصة، بالإضافة إلى المراكز البحثية الوطنية التي تقود جهود الابتكار في البلاد.

تفاصيل هيكلة زيادات الرواتب الشهرية

قدم الوزيران تفصيلاً دقيقًا وآليات توزيع الميزانية المخصصة لرفع الأجور، حيث تشمل الخطة الموضوعة زيادة قدرها 8500 جنيه للمعيد، موزعة على ثلاث مراحل زمنية محددة. ستتم هذه الزيادة عبر دفعة قدرها 1250 جنيهًا في نوفمبر من العام الحالي، تليها زيادة بقيمة 3250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، لتصل الزيادة الإجمالية مع بداية العام المالي 2028/2029 إلى 4 آلاف جنيه أخرى.

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وفي ما يخص فئة المدرس المساعد، ستشهد الرواتب زيادة إجمالية بقيمة 9750 جنيهًا، حيث يتم دفع 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، مع إضافة 4500 جنيه متبقية اعتبارًا من بداية العام المالي 2028/2029. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة منهجية تهدف إلى تحسين الدخل الشهري لهذه الفئة من الأكاديميين بشكل تدريجي ومستمر.

أما بالنسبة للمدرس، فستبلغ الزيادة الإجمالية 11 ألف جنيه، مقسمة على 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. وبالنسبة للأستاذ المساعد، ستزيد الرواتب بمقدار 12250 جنيهًا، حيث يُدفع 2000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في يوليو المقبل، و5500 جنيه في العام المالي 2028/2029.

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ويصل أعلى مبلغ زيادة في هذه اللائحة إلى 13500 جنيه للأستاذ، حيث سيحصل الأكاديميون على 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. وتوضح هذه الأرقام الدقيقة التزام الدولة بمعالجة الفجوات في الأجور عبر جدول زمني واضح ومحدد لكل فئة وظيفية.

تحفيز أعضاء هيئة التدريس على التطوير

أوضح الوزيران أن قرار تخصيص هذا المبلغ المالي الضخم ينطلق من إيمان عميق بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو في جوهره استثمار في مستقبل الوطن. أكد أحمد كجوك وعبد العزيز قنصوه حرصهما الشديد على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يخدم هدف تحفيزهم بشكل مباشر على تطوير العملية التعليمية في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية.

وصف الوزيران ما تم طرحه اليوم بأنه يمثل مجرد خطوة أولى في مسار مستدام وطويل الأمد لتحسين الأوضاع المالية لهذه الشريحة الحيوية. وشددا على أن الحفاظ على مكانة الأكاديمي وتمكينه من أداء رسالته التعليمية والبحثية يمثل ركيزة أساسية وشرطًا لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم العالي بأكملها في مصر.

ولم تقتصر جهود الدولة التي أشار إليها الوزيران على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فحسب، بل تمتد إلى نطاق أوسع يشمل التطوير الشامل للجامعات المصرية. يركز هذا التطوير على تحديث البنية التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا.

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التزامات مالية مستقبلية لدعم المنظومة

أشار أحمد كجوك وعبد العزيز قنصوه إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. وذكرا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة حقيقية لجهود هذه الفئة، إلى جانب الدعم المستمر من الدولة.

تهدف الخطط المعلنة إلى فتح آفاق أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي، من خلال توفير بيئة داعمة ومادية مستقرة. وأكد الوزيران أن هذه الإجراءات المالية الهادفة تدعم البحث العلمي والابتكار، مما يخلق فرصًا جديدة للتميز الأكاديمي داخل الجامعات المصرية.

في ختام التصريحات، وجه الوزيران الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الكبير والمستمر للجامعات المصرية. كما ثمنا بشكل خاص دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للخطوات الرامية إلى رفع مستوى المعيشة للأستاذ الجامعي وتطوير المنظومة التعليمية.