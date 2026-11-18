تتابع راندة المنشاوي تنفيذ محطات معالجة وشبكات صرف صحي في سوهاج والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لخدمة مئات القرى.

تشهد محافظات سوهاج و المنيا و أسوان و أسيوط ودمياط تحركاً مكثفاً لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، حيث تتابع المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدقة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي في هذه المحافظات الخمس. يأتي هذا الاهتمام الحكومي المتزايد في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك كجزء أساسي من مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والمحافظات النائية. وتهدف هذه الجهود إلى معالجة التحديات البيئية والصحية من خلال تطوير شبكات معقدة تشمل محطات المعالجة ومراكز الرفع وخطوط الطرد المتطورة.

تفاصيل محطات المعالجة وطاقة التخزين المستهدفة

تتضمن الجداول الزمنية للتنفيذ محطات معالجة ورفع، بالإضافة إلى شبكات انحدار وخطوط طرد تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية. تستهدف التوسعات المعمولة زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد كبير من محطات المعالجة القائمة، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصرف الصحي السليمة. على وجه التحديد، تشمل المشروعات محطة رفع صرف صحي في قرية بني حرام الرئيسية بمركز ديرمواس، ومحطة رفع صرف صحي في قرية الكرم، كما تم إدراج محطة رفع قرية المطاهرة القبلية بمركز أبو قرقاص ضمن قائمة أولويات التنفيذ لضمان تغطية شاملة للمناطق المجاورة.

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في مركز العدوة، تبرز محطة معالجة صرف صحي برمشة التي تعمل بطاقة أولية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميا، مع خطط واضحة لتوسعاتها لتصل الطاقة إلى 30 ألف متر مكعب يوميا. هذا التوسع الاستراتيجي صُمم لخدمة 13 قرية تقع ضمن مركز العدوة، مما يرفع من مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين في تلك المناطق. وإلى جانب ذلك، تشمل الخطة محطة رفع وشبكات انحدار صرف صحي مخصصة لقرية بني عامر بالمركز نفسه، لضمان عدم وجود أي فجوة في الخدمات الصحية.

وفي محافظة المنيا تحديداً، تُعد محطة معالجة صرف صحي دشلوط معلماً جديداً في قطاع البنية التحتية، حيث تعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، مع توسعات مستهدفة لرفع الطاقة إلى 30 ألف متر مكعب يوميا. هذه الزيادة في السعة ستخدم 14 قرية تابعة لمركز ديروط، مما يعزز من قدرة الدولة على احتواء المخلفات السائلة بشكل آمن وصحي. وفي محافظة أسيوط، تأتي محطة معالجة صرف صحي بني غالب بحجم كبير، بقدرة ابتدائية تبلغ 36 ألف متر مكعب يوميا، مع توسعات ضخمة لرفع الطاقة إلى 54 ألف متر مكعب يوميا، لتلبي احتياجات 16 قرية بمركز أسيوط، إلى جانب عدد من محطات الرفع المنتشرة في قرى ومراكز المحافظة.

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مشاريع شبكية في سوهاج ودمياط وأسوان

تركز جهود التطوير في محافظة سوهاج على عدة نقاط محورية، حيث تشمل المشروعات صرف صحي سيتي بمركز سوهاج، بالإضافة إلى توسعات محطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب لتعزيز كفاءتها. كما تشمل القائمة محطة معالجة صرف صحي المراغة - جهينة، ومشروع صرف صحي أولاد إسماعيل بمركز المراغة، والتي تساهم جميعها في ترسيخ مبادئ النظافة العامة. وفي مركز دار السلام، تشمل المشروعات صرف صحي مزاتا شرق، ومحطة الرفع الرئيسية بمدينة دار السلام، وشبكات الانحدار المعتمدة على نظام الدفع النفقي الحديث، مما يضمن استدامة الشبكات وتقليل معدلات الأعطال.

تستهدف مشاريع أسوان مجموعة واسعة من القرى والمراكز، حيث تشمل محطة معالجة غرب أسوان، ومحطة رفع العباسية المساعدة مرفقة بخطي الطرد لضمان تدفق المياه بشكل طبيعي. كما تشمل خطة التطوير محطة معالجة إرمنا، ومحطة رفع العتمور قبلي الرئيسية، بالإضافة إلى توسعات محطة معالجة الكاجوج القائمة. وفي المناطق المحيطة، تشمل مشروعات الصرف الصحي بأبو الريش وبنبان والحرية ورؤوف، ومحطة معالجة وادي الصعايدة، ومحطة معالجة الكلح غرب، ومحطة رفع كوم الأمير الرئيسية، لضمان تغطية جغرافية شاملة للمحافظة.

في قطاع المرافء الساحلية والداخلية، تشمل السلسلة مشروعات معالجة الحجز بحري والشراونة وخطي طرد الحجز بحري، مما يعكس اهتمام الوزارة بمعالجة كافة المناطق الجغرافية دون استثناء. وفي سياق متصل مع مبادرة حياة كريمة، تشمل المشروعات محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا، مع توسعات لرفع الطاقة إلى 10 آلاف متر مكعب يوميا. كما تتضمن القائمة محطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي عمارات التنمية الحضارية، مما يدعم خطط الإسكان المتكامل.

تأثير مباشر على حياة المواطنين والخدمات

تسهم هذه المشاريع الضخمة بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة والبيئة في المناطق الريفية، حيث يتم تحويل التحديات المتعلقة بتصريف المياه العادمة إلى فرص لتنمية مستدامة. من خلال زيادة الطاقات الاستيعابية لمئات الآلاف من الأمتار المكعبة، تضمن الدولة أن تصل خدمات الصرف الصحي الآمن إلى مئات القرى التي كانت تعاني سابقاً من نقص في البنية التحتية. هذا التحول الجذري في الخدمات يساهم في تقليل الأمراض المنقولة عبر المياه، ويعزز من قيمة الأراضي السكنية والزراعية في المناطق المستهدفة.

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تؤكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التزامها الصارم بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، مع التركيز على جودة المواد المستخدمة في بناء شبكات الانحدار ومحطات المعالجة. متابعة المهندسة راندة المنشاوي المستمرة لهذه المواقع تضمن وجود رقابة فعالة على أداء المقاولين والجهات المنفذة، مما يحد من أي تأخيرات غير مبررة. كما أن دمج هذه المشاريع مع مبادرة حياة كريمة يعني أن الفوائد لا تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين جودة المعيشة اليومية لملايين المواطنين في خمس محافظات مصرية حيوية.

إن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل فصلاً جديداً في تاريخ تطوير البنية التحتية بالمحافظات المصرية، حيث لم تعد المشروعات مجرد أعمال حفر ومد خطوط، بل أصبحت جزءاً من رؤية شاملة للتنمية المستدامة. تتيح الطاقة الإضافية التي توفرها محطات مثل برمشة ودشلوط وبني غالب للغاب وأم الرزق مساحة أكبر للتوسع العمراني المستقبلي دون قلق من انعدام الطاقة الاستيعابية. هذا الالتزام بالأرقام الدقيقة والطاقات المحددة يعكس رؤية واقعية وقابلة للتنفيذ، تضمن استمرارية الخدمة لأجيال قادمة في القرى والمراكز الخمسين التي تم تحديدها كبرامج مستهدفة للتطوير.