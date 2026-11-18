وزيرا التضامن الاجتماعي والزراعة يوقعان ملحق بروتوكول تعاون لإنشاء معرض دائم للمنتجات التراثية واليدوية بمقر المتحف الزراعي بالدقي، لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأسر المنتجة وصغار الحرفيين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع ملحق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، والتي عُقدت في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية الخاصة ب الأسر المنتجة داخل مباني المتحف الزراعي بمنطقة الدقي، وذلك استكمالًا للجهود المشتركة السابقة التي بدأت في أغسطس 2025. وقع على الملحق كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكريس نموذج تكامل بين الدعم الاجتماعي والتسويق الاقتصادي.

آليات تفعيل المعرض المستدام بالمتحف الزراعي

يعمل معرض المنتجات التراثية واليدوية داخل المتحف الزراعي كمنفذ تسويقي مستدام يربط بين المعروضات التاريخية والأنشطة الإنتاجية للمواطنين، مما يضيف بُعدًا جديدًا للزوار. سيستفيد من هذا الموقع الحيوي الفئات المستهدفة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضم المرأة المعيلة، والأسر الأولى بالرعاية، والأسر المنتجة، وصغار الحرفيين، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر. يهدف العرض الدائم إلى نقل هؤلاء المنتجين من دائرة الاحتياج المادي إلى آفاق الإنتاج المستدام والاعتماد على الذات، مما يحقق تأثيرًا مباشرًا على تحسين دخلهم الأسري.

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المواقف الرسمية لدور الوزارتين في دعم الحرفيين

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتفعيل هذه الخطوة الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن المعرض يمثل نقلة نوعية في دعم الفئات الهشة اقتصاديًا. من جانبه، أكد علاء الدين فاروق حرص وزارة الزراعة على توظيف إمكاناتها وأصولها لدعم المبادرات التنموية والمجتمعية للدولة، مشيرًا إلى أن استضافة المعرض ستعزز الجاذبية السياحية والثقافية للمتحر الزراعي. وأضاف وزير الزراعة أن هذه الخطوة تشجع المواطنين والأسر والوفود السياحية على زيارة المتحف، مما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإقبال وحصيلة الإيرادات المالية للمؤسسة.

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الآثار الاقتصادية والمجتمعية المتوقعة من المبادرة

يُعد إقامة المعرض الدائم في منطقة الدقي نموذجًا للتكامل بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير منافذ تسويقية مستدامة تضمن استمرارية بيع منتجات الأسر المنتجة. يسهم هذا الحدث في إتاحة فرص أوسع لتسويق المنتجات الحرفية، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة، وتنشيط الحركة السياحية والثقافية بالمنطقة. كما سيؤدي ذلك إلى دعم الحرفيين وأبناء القرى المصرية للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية وتطوير جودة منتجاتهم لتلبي معايير السوق المحلية والعالمية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للمتحر ودوره التنويري المتجدد.

التكامل المؤسسي لتحقيق عوائد اقتصادية إضافية

تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تحقيق عوائد اقتصادية إضافية من خلال الربط بين الموارد التراثية للمتحر الزراعي والجهود التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي. يعمل هذا التعاون على ضمان أن تكون المنتجات المعروضة جزءًا من تجربة الزائر الشاملة، مما يعزز من قيمة الحرفة اليدوية كمنتج ثقافي واقتصادي. ستساهم هذه الشراكة المستمرة في بناء بيئة داعمة لصغار الحرفيين، وتتيح لهم الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور المحلي والسياحي، مما يخلق فرص عمل حقيقية ويدعم الاقتصاد المحلي في مصر بشكل مستدام.