وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، مؤكدة على وحدة الشعب المصري وأهمية التماسك المجتمعي. كما تم التأكيد على التزام الحكومة بترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التنمية الشاملة في جميع المحافظات المصرية.

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة مشاركة الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في احتفالية الطائفة الإنجيلية ب عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة. وقد حضر الاحتفالية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة وممثلي المجتمع.

قدمت الوزيرة التهنئة للدكتور القس أندريه زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات تمثل تجسيدًا حقيقيًا لروح التلاحم التي تجمع أبناء الشعب المصري، وتعكس عمق الروابط التاريخية التي تزيد من قوة وترابط النسيج الوطني. وأكدت الوزيرة أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التماسك المجتمعي، وأن وحدة أبنائها هي الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية. وأشارت إلى أن حرص الحكومة على مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم يعكس التزام الدولة بترسيخ قيم المواطنة، مؤكدة أن العمل والتنمية في كل المحافظات المصرية يستهدفان تحسين جودة حياة جميع المواطنين دون تمييز، في ظل القيادة الحكيمة التي تضع وحدة المصريين كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة. وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه القيم هي أساس الاستقرار والتقدم في البلاد. كما أكدت على ضرورة تضافر جهود جميع أفراد المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يسوده العدل والمساواة والازدهار. وقد أعرب الحاضرون عن تقديرهم لمشاركة الوزيرة في الاحتفالية، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على روح الأخوة والمحبة التي تجمع المصريين. يذكر أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يعتبر مناسبة دينية هامة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم، وتعبر عن إيمانهم بقيامة السيد المسيح. وتتضمن الاحتفالات العديد من الطقوس والاحتفالات الدينية والاجتماعية التي تعزز الروابط بين أبناء الطائفة وتعكس قيم المحبة والتسامح. من جانب آخر، تواصل الحكومة المصرية جهودها في تعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وتشمل هذه الجهود تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب. وتشير التقديرات إلى أن هذه الجهود ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين في مصر





عيد القيامة الطائفة الإنجيلية منال عوض التنمية المحلية وحدة وطنية التماسك المجتمعي

