وزير الشباب والرياضة يفتتح مشروع قاعة الأفراح وملاعب قنا الرياضية بالتعاون مع المحافظ

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ومحافظ قنا يفتتحان مشروع قاعة الأفراح وملعبًا خماسيًا في مركز شباب قنا لتعزيز الخدمات الشبابية والاستثمارية.

اختتم جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، ويونان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي ، محافظ قنا، جولتهما التفقدية اليوم بمركز شباب مدينة قنا، والتي تركزت على متابعة سير العمل في المنشآت الرياضية والاستثمارية. وقد شملت الجولة الافتتاح الرسمي للمشروعات الجديدة، بما في ذلك الملعب الخماسي وقاعة الأفراح، بالإضافة إلى تفقد المرافق القائمة مثل حمامات السباحة والمدرجات.

تفقد الوزير والمحافظ المنشآت الرياضية والاستثمارية

قام جوهر نبيل باللواء دكتور مصطفى الببلاوي بجولة ميدانية شاملة داخل مركز شباب مدينة قنا، للتأكد من جاهزية المنشآت وتوافقها مع المعايير المطلوبة. وشملت الجولة تفقد حمام السباحة الأوليمبي، وحمام السباحة نصف الأوليمبي، وحمام الغطس، إلى جانب المدرجات وغرف خلع الملابس المجهزة.

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وأكد الفريق الافتتاحي على أهمية المشاريع الاستثمارية في تعزيز الموارد الذاتية للمنشآت الشبابية والرياضية، من خلال استغلال المساحات والإمكانات المتاحة في مشروعات تحقق عائداً اقتصادياً. ومن بين هذه المشاريع، تم افتتاح مشروع قاعة الأفراح المقام ضمن المشروعات الاستثمارية بالمركز، والذي يهدف إلى دعم استمرارية التشغيل.

تكامل الأنشطة الرياضية مع الخدمات المجتمعية

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على أهمية تحقيق التكامل بين الأنشطة الرياضية والخدمات المجتمعية والمشروعات الاستثمارية داخل مراكز الشباب. وأوضح أن الهدف هو جعل هذه المراكز مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات مختلف الفئات، وتقديم خدمات متنوعة تتجاوز الممارسة الرياضية التقليدية.

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كما تفقد الوزير والمحافظ معرضاً للحرف اليدوية، الذي يعكس التنوع في الأنشطة المقامة داخل المركز. بالإضافة إلى ذلك، تابعوا مهرجان اللياقة البدنية الذي ينظمه الاتحاد المصري للياقة البدنية، مما يبرز امتداد دور مركز الشباب ليشمل الجوانب الرياضية والمجتمعية بشكل متكامل.

تعهد المحافظ بالتنسيق مع الوزارة لتطوير النادي

عبر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن تقديره لحرص السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على زيارة محافظة قنا وتفقد المنشآت الرياضية على أرض الواقع. وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة والوزارة لوضع رؤية متكاملة لتطوير نادي قنا الرياضي.

وأشار محافظ قنا إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفساً مهماً للشباب ومراكز لاكتشاف المواهب ورعايتها. كما أكد استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يعزز دور النادي في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية وخدمة أبناء المحافظة ومراكزها المختلفة.