وزير البترول الأسبق: تعثر مفاوضات باكستان وأمريكا وإيران أمر طبيعي ومتوقع

صرح المهندس أسامة كمال ، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة ال طاقة ب مجلس الشيوخ ، بأن تعثر ال مفاوضات بين باكستان و الولايات المتحدة و إيران في بدايتها هو أمر طبيعي ومتوقع، مؤكدًا أنه لم يكن من المنتظر التوصل إلى اتفاق من الجولة الأولى للمباحثات.

وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما يحدث هو سمة أساسية في هذا النوع من المفاوضات المعقدة، مشيرًا إلى أن المباحثات لم تنهار، وإنما تمر بمرحلة جس نبض تستمر عادة لنحو أسبوعين، يعمل خلالها كل طرف على تقييم المواقف والبنود التي يمكن تقديم تنازلات بشأنها. وأضاف أسامة كمال أن هناك توقعات بعقد جلسة مفاوضات جديدة خلال 48 ساعة، ولكن على مستوى تمثيل دبلوماسي أقل، يعقبها رفع تقارير تمهيدية تمهيدًا لاستئناف المباحثات بصورة أوسع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يشعر بضغوط كبيرة نتيجة تورطه وتوريط العالم في هذه الحرب، رغم كونه القوة الكبرى على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المشهد السياسي خلال الـ38 يومًا الماضية شهد حالة من المد والجزر دون الوصول إلى إنذار حاسم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة في ظل الطبيعة غير المتوقعة لسياسات الرئيس الأمريكي. من جانبه، أشار أسامة كمال إلى أن التحديات التي تواجهها هذه المفاوضات متعددة الأوجه. فمن ناحية، هناك تعقيدات سياسية واقتصادية متجذرة في العلاقات بين الدول الثلاث، والتي تتطلب حلولًا شاملة ومتوازنة. ومن ناحية أخرى، تبرز قضايا إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر على مسار المفاوضات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثير العقوبات الاقتصادية، وتطلعات كل طرف لتحقيق مصالحه. كما أكد أسامة كمال على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف، والبحث عن أرضية مشتركة للتوافق. وأضاف أن تحقيق تقدم في المفاوضات يتطلب مرونة في المواقف، والقدرة على تقديم تنازلات بناءة، والالتزام بالحلول السلمية. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق شامل سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية. في سياق متصل، أشار أسامة كمال إلى أهمية متابعة التطورات عن كثب، وتقييم تأثيرها على المصالح الوطنية لكل دولة. وحث على ضرورة تبني استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات المتسارعة في المشهد السياسي. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وأخيرًا، أعرب أسامة كمال عن تفاؤله الحذر بشأن مستقبل المفاوضات، مؤكدًا على أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب تضافر الجهود والإرادة السياسية الصادقة من جميع الأطراف





أسامة كمال باكستان الولايات المتحدة إيران مفاوضات طاقة مجلس الشيوخ دبلوماسية سياسة خارجية

