وزير الاستثمار يكشف تفوق مصر الإفريقي في جذب الاستثمارات الأجنبية

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد يؤكد من واشنطن تفوق مصر الإفريقي في جذب الاستثمار الأجنبي، ويسلط الضوء على تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

أعلن الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية كوجهة أولى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال التسع سنوات الماضية، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الاقتصادية للدولة في تحسين مناخ الأعمال. جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات رفيعة المستوى جمعت الوزير بالسفراء والمسؤولين الأمريكيين لتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.

تفاصيل اللقاء مع الممثل التجاري الأمريكي

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير جيميسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية. ويهدف هذا الاجتماع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة بين القاهرة وواشنطن.

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آليات تطوير العلاقات التجارية المشتركة

أكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تطوير علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، بما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وتناول اللقاء أبرز القضايا التجارية العالقة وسبل معالجتها، وتذليل التحديات التي تواجه حركة التجارة، إلى جانب بحث فرص تطوير أطر التعاون التجاري القائمة بما يخدم المصالح المشتركة. كما ناقش الجانبان أحدث التطورات في السياسة التجارية الأمريكية وتداعياتها على أداء الصادرات المصرية، وسبل التعامل مع المتغيرات التجارية الدولية بما يحافظ على تنافسية المنتجات المصرية.

أولويات جذب رأس المال الأجنبي

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 9 سنوات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي والنهوض بمناخ الاستثمار في البلاد. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات التجارية المشتركة، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مما يفتح الباب أمام مشاريع كبرى تخدم beide الدول.

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الآثار المستقبلية للتحالف الاقتصادي

يأتي هذا التطور في ظل جهود مستمرة من قبل وزارة الاستثمار لحصر الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد رمضان أبوطالب، الذي نوه إلى ضرورة التركيز على القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية لجذب المستثمرين الدوليين. وتشير هذه التحركات إلى أن مصر مستمرة في تقديم حوافز وضمانات للمستثمرين الأمريكيين والأجانب، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

استراتيجيات التعويض عن التحديات الدولية

في سياق متصل، بحث الجانبان سبل التعامل مع المتغيرات التجارية الدولية بما يحافظ على تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. ووافق الفريقان على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة سابقاً، وضمان إزالة أي حواجز جمركية أو غير جمركية تعيق تدفق السلع المصرية نحو الأسواق الأمريكية، مما يعزز مكانة مصر كمنصة لوجستية وتجارية إقليمية وعالمية.