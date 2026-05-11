وزيرة التنمية المحلية والبيئة تركز على توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية توجيه الاعتمادات المالية لدعم المشروعات البيئية والتنموية ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، وأيضا دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز برامج التنمية المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتطوير المؤسسي بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا موسعا مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026 – 2027 ، وأولويات المرحلة المقبلة وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك في إطار خطط وبرامج عمل الوزارة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وتعزيز جهود حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

