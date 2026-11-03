وزير الاستثمار يدعو لرفع التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي إلى 25% خلال كومسيك 2026

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد يدعو لتطوير أدوات تمويل التجارة لتعزيز الصادرات وزيادة التجارة البينية داخل منظمة التعاون الإسلامي إلى 25% خلال اجتماعات الكومسيك.

دعا الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، إلى ضرورة تطوير أدوات مبتكرة وفعالة ل تمويل التجارة ، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء ب منظمة التعاون الإسلامي. جاء هذا الدعوة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتوافر مصادر التمويل الأساسية.

أهداف الكومسيك لرفع حجم التبادل التجاري

أكد الدكتور محمد فريد، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عُرفت اختصاراً بـ "الكومسيك"، أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء تمثل حالياً نحو 20% من إجمالي تجارتها الإجمالية. أشار الوزير إلى أن هذه النسبة تستدعي تكثيف الجهود المشتركة لزيادة هذه النسبة إلى 25%، مما يتطلب تعاوناً مؤسسياً أقوى.

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عُقدت هذه الاجتماعات المهمة في العاصمة التركية إسطنبول، خلال الفترة المحددة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية.

تمويل التجارة كمنظومة متكاملة للتنمية

في كلمته خلال الجلسة الوزارية المخصصة لتبادل الآراء حول تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة، أوضح الدكتور محمد فريد أن تمويل التجارة لا يقتصر فقط على توفير السيولة اللازمة للمصدرين، بل يمثل جزءاً من منظومة متكاملة لتنمية الصادرات. هذه المنظومة ترتكز على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية.

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ولفت الوزير الانتباه إلى أهمية توفير التمويل لمختلف مراحل العملية التصديرية، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إتاحة التمويل الميسر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا الدعم يعزز قدرتها على المشاركة الفعالة في التجارة الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الدول الأعضاء الأخرى.

الآليات المصرية والدور الإسلامي في التمويل

استعرض الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها تطبيق منظومة النافذة القومية الموحدة للتجارة الخارجية المعروفة باسم "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI). كما شاركت مصر بنشاط في نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS)، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات ورفع كفاءة الإجراءات.

رحب الدكتور محمد فريد باختيار مصر ضمن دراسات الحالة التي تتناولها الدراسة الخاصة بآليات التمويل الإسلامي للتجارة. أكد الوزير أهمية الاستفادة من هذه الأدوات الإسلامية في تنويع مصادر التمويل، وتوجيه المزيد من الموارد بشكل مباشر إلى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لضمان استدامة النمو.

تقارير المؤسسة الإسلامية ومستقبل التكامل

خلال الجلسة، استعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التجربة المصرية الناجحة في تمويل التجارة. سلط الضوء على أهمية وجود مؤسسات تقاسم المخاطر، وأطر تنظيمية واضحة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات ضمان ائتمان الصادرات.

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أكد الدكتور محمد فريد استمرار مشاركة مصر الفاعلة في أنشطة "الكومسيك"، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. كما أشار إلى ترحيب مصر باستضافة العاصمة القاهرة كعاصمة للسياحة بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026.

شدد الوزير على التزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتطوير مبادرات تدعم التكامل التجاري والاستثماري. يهدف هذا التعاون إلى تيسير حركة التجارة والمدفوعات والاستثمارات، وتعزيز الاستفادة من أدوات التمويل التقليدية والإسلامية، بما يدعم زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.