وزير الزراعة يستقبل وفدًا أوروبيًا وإيطاليًا لبحث تعزيز التعاون الزراعي

استقبل وزير الزراعة المصري وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الزراعي، مع التركيز على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وتناول الاجتماع المشاريع المشتركة ودعم الفلاح المصري، بالإضافة إلى استعراض التقدم في توريد القمح المحلي وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا يضم ممثلين عن برنامج "كافي" (KAFI)، و الاتحاد الأوروبي ، و الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك في إطار اجتماع تنسيقي موسع لبحث سبل التعاون المشترك ودعم قطاع الزراعة في مصر.

وتناول الاجتماع استعراض ملامح التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي. نستهدف 5 ملايين هذا الموسم.. الزراعة تعلن توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن. قلل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف..

الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر. وضم الوفد: "أليس بيسلان"، قائدة الفريق بالوفد الأوروبي في مصر، و"إيفا ستامينوفا"، مديرة المشروع بالوفد الأوروبي في مصر، و"أنجيليني مارينوتشي لونا"، السكرتيرة الأولى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، و"تيبيريو كياري"، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (مكتب القاهرة)، فضلاً عن بعض خبراء الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية. عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وإيطاليا، مشيدًا بالدور الذي يلعبه برنامج "كافي" في دعم الفلاح المصري وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وأكد على أهمية البحث العلمي الزراعي، متمثلاً في دور مركز البحوث الزراعية، في ابتكار حلول لمواجهة التحديات المناخية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية. من جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الأوروبي والجانب الإيطالي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تقديم الدعم التقني والتمويلي للمشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتضمن استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، تشمل زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، حيث تم حتى الآن توريد 1.5 مليون طن، مما يعكس التقدم الملحوظ في تحقيق الأهداف المزمعة.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون الدولي في تحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تلعب دورًا حيويًا في دعم هذه الجهود. وفي الختام، أعرب جميع المشاركين في الاجتماع عن تفاؤلهم بمستقبل التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، معربين عن أملهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنمية الزراعية المستدامة، والتي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في مصر والمنطقة





