وزير الري يتابع صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي الجديدة

تابع وزير الموارد المائية والري الدكتور سويلم أعمال صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي الجديدة، وأُنجزت الصيانة الدورية للبوابة رقم 2 وأُعيدت إلى الخدمة.

تابع وزير الموارد المائية والري الدكتور سويلم أعمال صيانة بوابات مفيض قناطر نجع حمادي الجديدة على نهر النيل ، بعد أن رفعت إليه المهندسة عبير ثابت ، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، تقريرًا مفصلًا عن سير الأعمال. وتنفذ هذه الأعمال قسم الأعمال الكهروميكانيكية التابع لإدارة قناطر نجع حمادي الجديدة.

وجاء التقرير ليوضح أن الصيانة تسير وفق خطة العمل الموضوعة، مع الانتهاء من الصيانة الدورية لبوابة المفيض رقم (2) وإعادتها إلى الخدمة. وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود الوزارة للحفاظ على المنشآت المائية الحيوية في صعيد مصر.

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إنجاز صيانة بوابة المفيض رقم 2 ونقل علب التجفيف

أنجزت إدارة القناطر الصيانة الدورية لبوابة المفيض رقم (2) وأعادتها إلى الخدمة مجددًا. وتعد هذه الخطوة جزءًا من برنامج الصيانة المعتمد للقناطر.

وأوضح التقرير أنه تم نقل علب التجفيف مباشرة إلى بوابة المفيض رقم (4)، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة المقررة لها. ويضمن هذا الترتيب استمرار تنفيذ الأعمال بكفاءة وانتظام دون توقف.

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ويعكس هذا الانتقال التنسيق بين فرق العمل الفنية داخل قناطر نجع حمادي الجديدة، إذ يجري تجهيز البوابة التالية في الوقت المناسب وفق الجدول المحدد.

توجيهات وزير الري بشأن الصيانة الدورية والوقائية

شدد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت المائية، بهدف الحفاظ على كفاءتها. كما أكد ضرورة رفع مستوى الجاهزية الفنية لهذه المنشآت.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن والمنتظم، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المنظومة المائية في البلاد.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع تطبيق كافة الاشتراطات الفنية المعمول بها، لضمان إنجاز الأعمال على الوجه الأمثل.

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أثر قناطر نجع حمادي الجديدة على المياه والكهرباء

تتكون قناطر نجع حمادي الجديدة من سد ومفيض يضم 7 فتحات، بالإضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى. وأُنشئت القنطرة الجديدة عام 2008 بديلًا عن القنطرة القديمة.

تقوم القناطر بإمداد ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية بالمياه، واللتين يبلغ زمامهما نحو 750 ألف فدان. كما تسهم في توليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر بنحو 460 جيجاوات ساعة سنويًا.

وتطور القناطر حركة الملاحة النهرية من خلال هويسين ملاحيين يسمح كل منهما بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين في وقت واحد. ويدعم ذلك حركة الملاحة السياحية والنهرية بين القاهرة والأقصر، إلى جانب إنشاء طريق أعلى القنطرة بحمولة تصل إلى 70 طنًا.