وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيرته البريطانية، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، مع التركيز على الأزمات في غزة ولبنان والسودان، وجهود التهدئة والمفاوضات الجارية.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من إيفيت كوبر، وزيرة خارجية المملكة المتحدة ، اليوم السبت، في إطار التشاور الدوري بين الجانبين. تناول الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات ال مصر ية البريطانية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد، بالإضافة إلى التطورات في قطاع غزة و لبنان و السودان .

\أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن الرغبة المشتركة في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما أكدا على الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق المشترك في ظل التحديات الأمنية الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في المنطقة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة. وشدد على أهمية البناء على إعلان وقف إطلاق النار كركيزة أساسية لتعزيز جهود التهدئة، معرباً عن التطلع إلى نجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن تشكل نقطة تحول لإنهاء الحرب. كما أكد وزير الخارجية رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على تضامن مصر الكامل مع لبنان، وأدان العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيراً إلى أنه يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مطالباً بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان فوراً. وشهد الاتصال تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير ضرورة تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيداً لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأكد كذلك أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، ودعم سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. \استعرض الوزيران أيضاً تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، فضلاً عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما أكد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، بما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا الاتصال يعكس التزام مصر المستمر بالعمل الدبلوماسي لحل الأزمات الإقليمية، وتأكيدها على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر المملكة المتحدة وزير الخارجية غزة لبنان السودان العلاقات الثنائية التصعيد المفاوضات

United States Latest News, United States Headlines