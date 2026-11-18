وزير النقل يوجه بصرامة سلامة أتوبيسات سوبر جيت، بينما تظهر بيانات الصادرات نموّا ملحوظا للاتحاد الأفريقي خلال 2026 مع تنامي دور المستثمرين الجادين.

أصدر وزير النقل توجيهات صارمة وحث على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والإجراءات الوقائية اللازمة لتعزيز معايير السلامة والأمان داخل أسطول أتوبيسات سوبر جيت ، في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل البري.

توجيهات وزير النقل لسلامة الأسطول

أكدت التوجيهات الحديثة أن وزارة النقل ترفع مستوى الجاهزية لضمان حماية الركاب، مشددة على أن الالتزام بالمواصفات الفنية الحديثة ليس خياراً بل إلزاماُ صارماً لجميع شركات التشغيل. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن وتحسين صورة النقل العام في مصر.

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رئيس مجلس الوزراء يدعم المستثمرين

أوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال لقاءات رسمية أنه يولي اهتماماُ خاصاُ بقضايا التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص الدولة المصرية القوي على دعم المستثمرين الجادين الذين يساهمون في بناء البنية التحتية. وأشار مدبولي إلى أن الاستثمارات النشيطة هي العمود الفقري للنمو الاقتصادي المستدام.

انتخابات "العليا للوفد" والمكتب التنفيذي

من الجانب السياسي، أعلنت اللجنة العليا لحزب الوفد عن موعد انتخابات المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والتي من المقرر أن تُقام في اليوم السبت المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن الإطار التنظيمي لتعزيز البنية الحزبية وتمثيل النواب ببرلمان الجمهورية.

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تحليل الصادرات للاتحاد الأفريقي 2026

تظهر البيانات الرسمية لنمو الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 8.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 15.3%. كما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي لتصل إلى 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 8.5%.

أبرز القطاعات المصدرة للاتحاد الأفريقي

تصدرت آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها القائمة بأكثر من 517.8 مليون دولار بنسبة 8.5% من إجمالي السلع المصدرة إلى دول الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. تلتها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 478.2 مليون دولار بنسبة 7.8% من إجمالي السلع المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. كما سجلت حديد وصلب ومصنوعاته 344.7 مليون دولار بنسبة 5.7% من إجمالي السلع المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

الفرص المتاحة للمستثمرين الجادين

تتواصل جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الجادين، حيث تعمل الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وتقليل العوائق البيروقراطية. يهدف هذا الدعم إلى تشجيع المشاريع الكبرى التي تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي.