وزيرة الكهرباء تتفق مع شركة أدفيك على تعزيز الشبكة الذكية والتحول الطاقي

وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت يبحث مع شركة أدفيك آليات التعاون لتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية ودمج الطاقات المتجددة وفق رؤية 2030.

التقى الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد رفيع المستوى من شركة الاستشارات الهندسية المتقدمة "ADVEC"، بهدف مناقشة آليات التعاون الاستراتيجي لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم التحول نحو الطاقات النظيفة. جاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج الوزارة الذي يهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لدمج مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

أهداف الاجتماع والاطار الاستراتيجي

وركز الاجتماع على بحث سبل الشراكة الفنية والتكنولوجية مع الشركة الرائدة في مجالات إدارة الطاقة وحلول شبكات الكهرباء، برئاسة المهندس أحمد سلام، الرئيس التنفيذي للشركة. حضر اللقاء أيضاً الدكتور على عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لمشاركة الجهات المعنية في رسم ملامح التعاون المستقبلي. هدفت المباحثات إلى دعم مبادرات مثل "شمس الصناعة" وتشجيع تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية والخاصة.

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استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خبرات الشركة السابقة وتقنياتها الرقمية المتقدمة في مجال تحليل ومراقبة بيانات الطاقة، مؤكداً أهمية هذه الحلول في مواكبة التحديات العالمية وتحقيق الاستدامة البيئية. أشار الوزير إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الدولة للتحول نحو مركز إقليمي للطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

التحديات التقنية والحلول الرقمية

تناول المباحثات التحديات التشغيلية والتصميمية التي تواجه شبكات النقل والتوزيع، خاصة تلك الناتجة عن الظواهر الكهرومغناطيسية والتوافقيات (Harmonics) الناتجة عن زيادة الاعتماد على أنظمة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة. كما بحث الجانبان آثار الطلب المتزايد على الأحمال غير الخطية، والتي تسبب تشوهات في موجات الجهد والتيار، مما يستدعي تطبيق حلول هندسية متقدمة لضمان استقرار الشبكة.

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تم استعراض الأنظمة الرقمية المتطورة التي تستخدمها "ADVEC" للمراقبة المستمرة والمتزامنة لجودة القدرة، معتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعتمد هذه المنظومة على ربط عدادات ذكية بشبكة رقمية متقدمة لقراءة البيانات وتحليلها بشكل دوري ودقيق، مما يتيح رصد المشاكل التشغيلية لجودة القدرة بشكل فعال بدلاً من الاعتماد على القياسات الميدانية المتفرقة التقليدية.

رؤية التحديث والتحول نحو الشبكة الذكية

أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة التطوير والتحديث ودراسات الشبكة عملية مستمرة، تتماشى مع الرؤية المتكاملة والخطط التنفيذية المحددة لتحقيق أمن الطاقة. أوضح الوزير أن العمل جارٍ على توازي قطاعات التوليد والنقل والتوزيع لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتعزيز مبادئ الحوكمة في جميع مراحل إدارة المرفق الكهربائي.

وأشار الوزير إلى أن التحول من الشبكة الكهربائية النمطية إلى الشبكة الذكية يجرى تنفيذه حالياً، مع التركيز على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. أوضح أن تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة من مصادر متجددة تعد من الأولويات القصوى، مما يتطلب إجراءات دقيقة لضمان أمن واستقرار التيار الكهربائي على المدى الطويل.

أولويات المستقبل والقطاع الخاص

تم الاتفاق على استمرار العمل مع شركاء القطاع الخاص في إطار خطة التحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة. شدد الجانبان على أهمية الإجراءات المشددة لضمان أمن الشبكة القومية للكهرباء واستمرارية التغذية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وترسيخ مكانة مصر في قطاع الطاقة العالمي.