وزير العمل يزور أسوان والأقصر وقنا لمتابعة ملفات التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج.

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مساء الجمعة، السيد حسن رداد وزير العمل ، فور وصوله إلى مطار أسوان الدولي. وذلك استعدادًا لبدء جولة ميدانية موسعة للوزير بمحافظات الصعيد، تبدأ غدًا السبت وتشمل محافظات أسوان والأقصر وقنا.

وتأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، ودعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. ومن المقرر أن يستهل وزير العمل جولته بمحافظة أسوان بتفقد عدد من المنشآت الصناعية الكبرى.

ثم يواصل الجولة بمحافظة الأقصر بعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والشركاء الاجتماعيين وتسليم عقود عمل وشهادات لخريجي برامج التدريب المهنى. على أن يختتم الجولة بمحافظة قنا بتفقد مركز التدريب المهني بمدينة قفط، لمتابعة برامج تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل... كما تتضمن الجولة استعراض جهود الوزارة في تنفيذ والتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025





