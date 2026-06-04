وزيرة التنمية المحلية تناقش طلبات النواب والشيوخ لتطوير الخدمات في المحافظات

استقبلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة وفداً من النواب والشيوخ لمناقشة ملفات تحسين البنية التحتية، تقنين الأراضي، إدارة المخلفات، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات في الصعيد، مؤكدةً على التعاون مع منظمة المدن العربية.

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية ال محلية والبيئة، اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً كبيراً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة ب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات.

حضر اللقاء اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، إلى جانب عدد من القيادات العليا في الوزارة. وقد تم خلال الجلسة استعراض طلبات المواطنين المتعلقة برصف الطرق، تحسين الشوارع، تقنين أراضي الدولة لتخفيض أسعارها، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى مواضيع بيئية وإصلاحية مثل إدارة المخلفات الصلبة والزراعية، وحماية المحميات الطبيعية، وتحديث إصدار الأحوزة العمرانية، وإزالة المباني المخالفة.

تم التركيز أيضاً على تحسين الخدمات المقدمة للفئات الأولى من الرعاية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار في الصناعات التكاملية بجوار المصانع الكبرى في الصعيد، وعلى استغلال المناطق الصناعية لخلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد وتطوير المجازر وإنشاء مواقف جماعية تخدم المواطنين في مختلف المناطق. أعرب وفد النواب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في رفع وتيرة العمل وتحقيق طفرة في الخدمات العامة.

وقد شارك في الوفد النائب أشرف مرزوق عزيز، النائبة عبير رخا، النائب عبدالرحمن بشاي، النائب عمرو فهمي، والنائب مصطفى مريزق من مجلس النواب، إضافة إلى النائبة وفاء رشاد، والنائب محمد عبدالعليم الشيخ، والنائب كريم إمام من مجلس الشيوخ. خلال مناقشاتهم، تم توجيه عدد من الأصوات إلى ضرورة تسريع إنجاز المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مع التركيز على تحسين حالة الشوارع في المحافظات مثل القاهرة، الأقصر، دمياط، الإسكندرية، الغربية، قنا وسوهاج، وتخفيف أعباء المواطنين في مجال الإسكان والبنية التحتية.

كما شددت الوزيرة منال عوض على أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مؤكدةً أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع عن كثب جميع المشاريع الخدمية لضمان الانتهاء السريع منها ورفع كفاءة الخدمات المحلية. في ختام اللقاء، وجهت الوزيرة منال عوض قيادات الوزارة والقطاعات المختصة إلى ضرورة دراسة جميع الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة سريعة، بالتنسيق مع محافظات البلاد والجهات المعنية والإدارات المختلفة داخل الوزارة.

أضافت أن هذه الخطوات ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية، مع الإشارة إلى تعزيز التعاون مع منظمة المدن العربية لتبادل الخبرات وتذليل أي عقبات قد تواجه مشروعات التنمية المتكاملة. وتؤكد الوزارة التزامها المستمر بالتواصل المتبادل مع الهيئات التشريعية لضمان تنفيذ السياسات بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر





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