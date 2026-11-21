منال عوض تتفقد مشروع تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة، بهدف تحويله لمنطقة للمشاة والحفاظ على الطابع المعماري قبل الاحتفال بالعام الجديد.

أعلنت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الجولة التفقدية التي أجرتها لموقع مشروع تطوير منطقة الكوربة ب شارع إبراهيم باشا في مصر الجديدة. هدفت الزيارة إلى متابعة الموقف التنفيذي للأعمال المنفذة، والوقوف على مستوى التنفيذ الفعلي للتأكد من توافقها مع التصميمات المعتمدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

استراتيجية تطوير منطقة الكوربة

استمع الفريق المرافق للوزيرة إلى عرض مفصل من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول تفاصيل التقدم في مشروع إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي للمنطقة. ينفذ المشروع وزارة التنمية المحلية والبيئة عبر الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بدعم فني من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتمويل كامل من ديوان عام الوزارة.

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يهدف المشروع إلى الحفاظ على هوية المنطقة العمرانية من خلال الجمع بين صون الملامح المعمارية المميزة ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق. تسعى الوزارة لتحقيق تطوير حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية، مع الحفاظ على الطابع الحضاري الذي تتميز به منطقة مصر الجديدة، بما يعزز من مكانتها كمقصد تراثي وسياحي.

تفاصيل الأعمال الإنشائية والتشطيبات

تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير واجهات العمارات، وشملت تلك الأعمال التكسير، والأعمال الجبسية، والأعمال الكهربائية الأساسية. يتم حالياً استكمال الملاحظات الفنية المتبقية على الواجهات، وتنفيذ الدهانات والتشطيبات النهائية وفقاً للتصميمات المعتمدة، بالإضافة إلى دهان العناصر الخشبية وتوريد الزجاج الشفاف باللون العسلي لتركيبه.

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أما فيما يتعلق بشبكات الكهرباء والإنارة، فقد تم الانتهاء من مد أسلاك الكهرباء بالعمارات من نوع A وA2 وB، بينما جارٍ استكمال الأعمال بالعمارتين C وD. تم اختيار وحدات الإضاءة الخاصة بالمشروع، وإعداد نموذج لأعمدة الإنارة الديكورية وتصنيعه، لتحسين مستوى الإضاءة وإبراز الملامح المعمارية للمنطقة خلال ساعات المساء.

في الجانب الإنشائي، تابعت الوزيرة أعمال تركيب أرضيات البازلت وصب الخرسانات لقواعد أعمدة الإنارة. كما تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الأهرام، لتحسين كفاءة التصريف والحد من تجمع المياه. تم أيضاً توحيد أماكن أجهزة التكييف بالواجهات لإزالة التباين البصري وتحقيق مظهر أكثر انتظاماً للمباني.

التشجير والمظهر الحضاري العام

يتم حالياً تجهيز أحواض الأشجار تمهيداً لأعمال الزراعة باستخدام أنواع تتناسب مع طبيعة المنطقة، مثل شجرة الفيكس والجاكرندا. كما يتم تصنيع وحدات الأسوار باستخدام تقنية القطع والتشكيل الرقمي (CNC)، واختيار النباتات الملائمة داخل هذه الوحدات لضمان التكامل بين أعمال التشجير والتصميم العام للشارع.

الأهداف الاستراتيجية للوزارة

أكدت الدكتورة منال عوض أن أهمية المشروع تمتد إلى تطوير البيئة المحيطة بالمواطنين، من خلال تنظيم حركة المشاة وتحسين الفراغات العامة والبنية الأساسية. تهدف الوزارة إلى توفير بيئة أكثر راحة وأماناً وجاذبية، مع الحفاظ على الطابع التراثي للكوربة كجزء مهم من ذاكرة القاهرة العمرانية وهويتها.

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وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيداً للافتتاح الرسمي قبل بداية العام الجديد، مع تكثيف الأعمال وتوفير مقاعد للمشاة. أكدت ضرورة استمرار التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على الهوية البصرية، مع الإشارة إلى أن المشروع يدعم حركة الزيارة والأنشطة التجارية المحيطة، محققاً توازناً بين الحفاظ على التراث ومتطلبات الاستخدام المعاصر.