وزير البترول والثروة المعدنية يعلن عن خطوات رامية لتعزيز مكانة مصر في مؤشرات الاستثمار التعديني

كريم بدوي يلتقي بكوادر شابة مختارة للمشاركة في برنامج تدريبي مع جامعة مردوخ الأسترالية، يسلط الضوء على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ومشروع المسح الجوي للمعادن كوسيلة لتحديث قطاع التعدين وجذب الاستثمارات.

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي ، عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع مكانة مصر في مؤشرات الاستثمار التعدين ي العالمية، مستنداً إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع دفعتين من الكوادر الشابة التي تم اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية للمشاركة في برنامج التدريب المتقدم بجامعة مردوخ الأسترالية، إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال علوم التعدين. وقد أشار الوزير إلى أن قطاع التعدين يشهد تحولاً غير مسبوق على المستويين التشريعي والتنظيمي، مشدداً على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعد خطوة محورية لتحديث منظومة التعدين في مصر وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يسهم في تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية المتخصصة بالاستثمار التعديني.





خلال الاجتماع، وجه كريم بدوي الكوادر الشابة إلى ضرورة تعزيز التواصل الفعّال مع الشركات المصرية والعالمية، والعمل على دمجهم في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها داخل قطاع التعدين. من أبرز هذه المشروعات مشروع المسح الجوي للمعادن، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للموارد المعدنية في البلاد، وبالتالي إعداد جيل مؤهل قادر على دعم خطط التنمية المستقبلية للقطاع.

كما استمع الوزير إلى مقترحات الشباب التي أكدت على أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وتبني أحدث التقنيات والتجارب العالمية، مما يعزز تنافسية مصر على خريطة التعدين الدولية.



أكد الوزير أن تمكين الكوادر الشابة بجهة الثروة المعدنية أصبح الآن أكثر سهولة من أي وقت مضى، من خلال إشراكهم بفعالية في جميع مراحل المشروعات، سواء في التخطيط الاستراتيجي أو الحوكمة أو التفتيش أو استخراج المعادن الحيوية.

وأضاف أن برنامج التدريب المتخصص بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية سيُنفذ في إطار مذكرة تفاهم موقعها بين الجانبين، ويستهدف رفع كفاءة المتدربين وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التنظيم الاستراتيجي، والحوكمة، والتقنيات المتقدمة للتفتيش وتقييم الموارد. شارك في اللقاء ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إلى جانب أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، ومحمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومحمد إسماعيل عضو مجلس إدارة الهيئة.

وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لاهتمام الوزير بدعم وتمكين الشباب، مشيرين إلى أن توفير فرص التدريب والتأهيل والمشاركة الفاعلة في المشروعات الكبرى سيوفر قاعدة بشرية مؤهلة لقيادة مستقبل القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.





