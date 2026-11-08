وزير الخارجية المصري يلتقي الممثلة الأممية في ليبيا لبحث الاستقرار السياسي

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالممثلة الأممية في ليبيا هانا تيتيه في طرابلس لمناقشة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية وتسوية الأزمة الليبية بشكل شامل ومستدام.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، هانا تيتيه ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس ، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية.

تأكيد الدعم المصري للشراكة الليبية

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية في ليبيا، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتسوية الأزمة الليبية.

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وشدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل، من خلال حوار وطني بملكية وقيادة ليبية، يستند إلى التوافق الوطني الواسع، والمرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الصخيرات، بعيداُ عن أي إملاءات خارجية.

استراتيجية الحل السياسي والمستقبل

يهدف هذا النهج السياسي إلى ضمان التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتصون مؤسسات الدولة الليبية وتدعم توحيدها، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين القاهرة والمنظمة الدولية.

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من جانبها، أشادت المبعوثة الأممية بمستوى التعاون الوثيق القائم بين مصر وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربة عن تطلع المنظمة الدولية إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التنسيق الوثيق بما يسهم في إنجاح المسار السياسي وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسلم في مختلف أنحاء ليبيا، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين لتحقيق أهداف مشتركة.

آليات التنفيذ والتعاون الثنائي

تشمل الخطة المستمرة لتنسيق مصري ليبي في طرابلس دفع التعاون الاقتصادي وصون المصالح البحرية، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين الجارين.

وتعكس هذه الخطوات التزام كل من مصر والأمم المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب لضمان الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والأمنية كركائز أساسية لأي تقدم سياسي.

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ويستمر الحوار بين الجانبين في متابعة تطورات الأوضاع على الأرض، بما يضمن استجابة سريعة للتحديات المحتملة والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في ظل هذه الشراكة الاستراتيجية.