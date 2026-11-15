وزير الاستثمار: رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 6 إلى 8 أشهر

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد يعلن خطة رقمنة كاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 6-8 أشهر لتعزيز كفاءة التصدير.

أعلن الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إتمام عملية رقمنة الخدمات المرتبطة ب صندوق تنمية الصادرات بالكامل، مشيراً إلى أن الفترة المتوقعة لانجاز هذه الخطوة تتراوح بين 6 و8 أشهر من تاريخ الإعلان. يأتي هذا التطور الرقمي الوشيك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدمج الأنظمة الإلكترونية ل وزارة الاستثمار مع نظيرتها في وزارة المالية، بما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتسريع وتيرة الحصول على الدعم والخدمات التصديرية، والحد بشكل كبير من الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية.

آليات الربط الرقمي وتبسيط الإجراءات

يهدف المشروع الرقمي الشامل إلى إنشاء قاعدة معلوماتية موحدة تربط بين بيانات المصدرين والمستندات التجارية الأساسية، مثل الفواتير ومستندات الشحن، مما يسمح للشركات بتسجيل طلبات الحصول على خدمات الصندوق ومتابعة مراحل تنفيذها عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى التكرر في تقديم الأوراق أو الانتقال بين المقرات الحكومية المختلفة. وسيتيح هذا التكامل التكنولوجي تبادل البيانات فورياً بين الجهات المعنية للتحقق من صحة معلومات الشركات وعملياتها التصديرية، مما يختصر الوقت والجهد المبذول في استكمال المعاملات ويمنح الشركات رؤية واضحة لحالة طلباتها لحظة بلحظة.

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التكامل مع وزارة المالية والرقابة الجمركية

يشدد الدكتور محمد فريد على أن نجاح خطة الربط الإلكتروني يتوقف بشكل أساسي على التكامل العميق مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وبوالص الشحن، بالإضافة إلى البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان دقة المراجعات. ومن خلال هذا الترابط، سيتمكن النظام الرقمي من التحقق التلقائي من الأكواد الجمركية للمنتجات المصدرة، وتحديد المنتجات المؤهلة فعلياً للحصول على المساندة المالية وفقاً للضوابط المحددة، خاصة في الحالات التي تصدر فيها الشركات منتجات متعددة ذات أكواد جمركية مختلفة لا تنال جميعها حقوق المساندة.

التزامات المصدرين ومتطلبات الوقت

في إطار تعزيز كفاءة العمليات وتحديث المعايير، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التزام الشركات المصدرة بتقديم مستندات التصدير الرسمية خلال أسبوعين فقط من إتمام العملية التصديرية، وذلك لتجنب تراكم الطلبات والمظاريف لدى صندوق تنمية الصادرات. ويأتي هذا الإجراء لتوفير فرصة كافية للمراجعة الدقيقة في الوقت المناسب، مما يسرّع بشكل ملحوظ إجراءات حساب المستحقات المالية وصرفها، ويعزز من سيولة الشركات المصدرة ويقلل من العوائق اللوجستية والمالية التي تواجهها.

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تطوير البنية المعلوماتية للتجارة الخارجية

تعمل الوزارة بالتوازي مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على تطوير البنية المعلوماتية الشاملة للتجارة الخارجية من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى إتاحة بيانات دقيقة تساعد الشركات على دراسة الأسواق الخارجية بعمق، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة، وتحديد الأسواق المستهدفة التي تتناسب مع إمكاناتها وقدراتها التنافسية. كما يتم العمل على تطوير بوابة إجراءات التجارة الخارجية بشكل متكامل لتسهيل المعاملات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، وتوفير المعلومات الشاملة حول الإجراءات والمتطلبات الواجب على الشركات استيفاؤها، بما يدعم جهود تبسيط بيئة الأعمال.

تعزيز الابتكار التكنولوجي في التجارة

على صعيد التحول التكنولوجي المتقدم، أشار الدكتور محمد فريد إلى الجهود الحثيثة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية المعروف بـ "TradeTech Sandbox"، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه المبادرات في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بحركة الصادرات والواردات، في حين تتكامل هذه الجهود مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.