محمد عبد اللطيف يؤكد نجاح الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي على مسرح الجمهورية، مبرزاً دور التكامل بين وزارتي التعليم والثقافة في بناء شخصية الطالب المصري.

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة ، حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، وذلك في السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام ألفين وأربعة وعشرين. عُقد هذا الحدث الفني الكبير على مسرح الجمهورية ، حيث شهد حضوراً لافتاً لكبار المسؤولين في الوزارتين والمثقفين، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا النشاط الفني التربوي.

رؤية الوزارة في تطوير النشاط المسرحي التعليمي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته الافتتاحية في حفل الختام، أن هذا المهرجان يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة تطوير الأنشطة الفنية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية المصرية. وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات تفتح آفاقاً واسعة وجديدة أمام أبناء مصر لاكتشاف مواهبهم الكامنة، وتنمية قدراتهم الإبداعية التي قد تظل خفية دون هذا المنبر الرسمي الداعم. أشار الوزير إلى أن هذا الحدث هو تتويج لأشهر طويلة من العمل الجاد، والتحضير المتواصل، والتنسيق الفعال والمستمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة.

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دور السيدة انتصار السيسي في رعاية المهرجان

توجه محمد عبد اللطيف، في مستهل كلمته، بأسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة والمستمرة لهذا المهرجان الوطني. أوضح الوزير أن هذه الرعاية الحكومية الرفيعة تعكس بوضوح اهتمام الدولة المصرية الأصيل ببناء الإنسان المصري، وحرصها الشديد على تمكين الأجيال الجديدة من تنمية مواهبهم. أكد الوزير أن هذا الاهتمام ينبع من إيمان راسخ بأن بناء شخصية الطالب، وتشكيل وعيه، وتنمية وجدانه الفني، يمثلان الركيزة الأساسية في بناء مستقبل هذا الوطن.

تاريخ المهرجان ومشاركة المحافظات المختلفة

بدأ الاستعداد لهذا المهرجان الضخم في شهر مايو من العام الحالي، حيث كانت البداية الفعلية عبر مسارات التحضير التنظيمي والفني. توالت لاحقاً المسابقات والأنشطة المسرحية والفنية التي نظمتها الإدارات التعليمية، مما منح آلاف الطلاب فرصة حقيقية للمشاركة الفاعلة. كشفت هذه المسابقات عن طاقات واعدة ومواهب متميزة في مختلف مجالات العمل المسرحي، من جميع أنحاء الجمهورية، مما يدل على انتشال المواهب من الحواجز الجغرافية.

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أهداف تربوية تتجاوز الفوز بالمراكز

شدد الوزير على أن ما يمنح هذه التجربة قيمتها الخاصة هو تجاوزها الفكرة التقليدية للتنافس على الجوائز أو احتلال المراكز المتقدمة. أوضح أن انطلاق المهرجان من رؤية أشمل تهدف إلى استعادة الدور التربوي والثقافي للمسرح المدرسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الفنون. أكد أن المسرح ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو نشاط حيوي يسهم في بناء الثقة بالنفس لدى الطلاب، وتنمية شخصيتهم بشكل متكامل. كما يعزز قيم الحوار، والتعاون، والانضباط، واحترام الآخر في بيئة مدرسية آمنة.

رسالة للطلاب والتركيز على ذوي الهمم

وجه الوزير رسالة واضحة إلى الطلاب المشاركين في المهرجان، أكد خلالها أنهم أصحاب هذا المهرجان الحقيقيون، وأنهم أبطاله الفعليون. أشار إلى أن الطلاب قدموا نموذجاً مشرفاً لما يمتلكونه من مواهب وطاقات إبداعية، مثبتين أن المدارس المصرية تزخر بقدرات تستحق الاكتشاف والرعاية. هنأ الوزير أبناءه الطلاب والطالبات المشاركين والمكرمين، مؤكداً أن كل من شارك قد أسهم في نجاح التجربة، مشيداً بدور أبناء الوزارة من ذوي الهمم الذين شاركوا بفعالية، ليثبتوا أن الإبداع حق للجميع.