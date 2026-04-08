وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية في الكويت ويؤكد على الدعم والرعاية الكاملة

في زيارة رسمية للكويت، التقى وزير الخارجية المصري بالجالية المصرية، مستعرضاً جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على أهمية الخدمات القنصلية والتحول الرقمي. كما أشاد الوزير بالدور الوطني للجالية، واستعرض الإجراءات المتخذة لمتابعة الأوضاع في المنطقة. تم خلال اللقاء نقاش تفاعلي، وتفقد الوزير القنصلية المصرية في الكويت.

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، لقاءً مع أبناء الجالية ال مصر ية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى الكويت يوم الأربعاء. هدف اللقاء كان الاطمئنان على أوضاعهم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. استعرض الوزير خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ال مصر ية لرعاية مواطنيها في الخارج، مع التأكيد على حرص الحكومة على تطوير مستوى الخدمات القنصلية بشكل مستمر، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات المصريين في الخارج وتيسير حصولهم على الخدمات بكفاءة وسرعة فائقتين. أعرب الوزير عبدالعاطي عن فخره واعتزازه بالدور الوطني البارز الذي تضطلع به الجالية المصرية في الكويت، مؤكداً على أنهم يمثلون جسراً هاماً لتعزيز الروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، المصري والكويتي. وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية للتواصل المستمر والفعال مع الجاليات المصرية المنتشرة حول العالم، مبرزاً توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بإيلاء المواطنين المصريين في الخارج كل الدعم والرعاية الكاملة، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة. كما استعرض وزير الخارجية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الخارجية منذ بداية التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في دول المنطقة المتأثرة. وأكد أن السفارات والقنصليات المصرية في دول الخليج العربي تعمل على مدار الساعة، لضمان متابعة أحوال الجالية المصرية والاطمئنان على سلامتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في كل الظروف. شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مثمراً مع أبناء الجالية المصرية، حيث تم تناول عدد من القضايا الهامة والمرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم المتنوعة. في هذا السياق، أكد الوزير عبدالعاطي على التزام وزارة الخارجية بتقديم أقصى درجات الرعاية للمصريين المقيمين في الخارج، والعمل المستمر على تطوير وتحسين الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى تكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم. وفي سياق الزيارة، قام الوزير عبدالعاطي بتفقد مبنى القنصلية المصرية في الكويت بكافة أقسامه، وذلك للاطلاع عن كثب على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها القنصلية للجالية المصرية، والتي تشمل كافة الأمور القنصلية من تجديد جوازات السفر، إصدار وثائق السفر، التصديق على المستندات، وغيرها من الخدمات الضرورية. أشاد الوزير بشكل خاص بقسم التحول الرقمي في القنصلية، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين. في سياق آخر، وعلى صعيد آخر، شهد رئيس هيئة النيابة الإدارية يوم التميز لإدارة التفتيش القضائي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل القضائي





مصر الكويت وزير الخارجية الجالية المصرية الخدمات القنصلية التحول الرقمي

