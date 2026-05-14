وزير التعليم يشارك في إطلاق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية، ويؤكد مسؤوليته عن تطوير التعليم في إطار تشاركية الدولة والقطاع الخاص. كما يرسخ القيم الأخلاقية والمجتمعية من خلال لقاءات دعوية وتوعوية داخل المساجد ومراكز الشباب والتجمعات السكانية. العمل الميداني يعد من أهم أدوات الأزهر في أداء رسالته المجتمعية، ويتمثل في القوافل الدعوية والتوعوية التي تساعد في نقل الخطاب الديني من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ القيم التي تحفظ تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

وزير التعليم : التطوير مسؤولية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً جديدةً إلى الواحات البحرية ، في إطار حضوره الميداني المستمر، وحرصه على الوصول إلى مختلَّف الفئات المجتمعيَّة، لا سيَّما في المناطق النائية؛ بما يُسهِم في دعم الوعي الدِّيني والفكري، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بتوجيهات الإمام الأكبر أ.

د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف أ. د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني.

الصحيح، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة والمجتمعيَّة، من خلال لقاءات دعويَّة وتوعويَّة داخل المساجد ومراكز الشباب والتجمُّعات السكانيَّة؛ بما يُسهِم في تصحيح المفاهيم، وتعزيز الانتماء، ودعم الاستقرار الفكري داخل الأسرة والمجتمع. _العمل الميداني يُعدُّ من أهم أدوات الأزهر في أداء رسالته المجتمعيَّة، مشيرًا إلى أنَّ القوافل الدعويَّة والتوعويَّة تمثِّل امتدادًا مباشرًا لجهود المجمع في الوصول إلى الناس في أماكنهم، والتفاعل مع قضاياهم الواقعيَّة.

وأوضح أنَّ هذه القوافل تُسهِم في نقل الخطاب الدِّيني مِنَ الإطار النَّظري إلى التطبيق العملي؛ من خلال تناول قضايا تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعزيز مفاهيم الوسطيَّة والاعتدال، وترسيخ القِيَم التي تحفظ تماسُك الأسرة واستقرار المجتمع. من جانبه، أشار الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، إلى أنَّ القوافل الدعويَّة تمثِّل أداةً فاعلةً في تعزيز الوعي الدِّيني الرشيد، مؤكِّدًا أنَّ استمرار الحضور الميداني للوعَّاظ في الواحات البحريَّة يعكس اهتمام الأزهر الشريف بالمناطق البعيدة، ويُسهم في بناء وعيٍ متوازنٍ قادرٍ على مواجهة التحديات الفكريَّة والسلوكيَّة.





