وزير التعليم: التطوير مسؤولية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص

احتفالية نظمها صندوق تطوير التعليم لدعم وتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والعمل الحر، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسلم رخص دولية معتمدة لـ50 طالبًا من كلية الهندسة بجامعة العاصمة وجامعة حلوان الأهلية، وذلك لاهتمام الجامعتين بتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وزير التعليم: التطوير مسؤولية تشاركية بين الدولة و القطاع الخاص شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالإنابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته، الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم، لدعم وتأهيل الشباب ب المهارات الرقمية و العمل الحر .

، درع التكريم، وتسليم رخص دولية معتمدة لـ50 طالبًا من كلية الهندسة بجامعة العاصمة وجامعة حلوان الأهلية، وذلك لاهتمام الجامعتين بتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. وشارك في فعاليات الحفل الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة ومدير أكاديمية سيسكو بالجامعة، وبسمة ضياء بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ومنسق برنامج تدريب الطلاب بالأكاديمية.

وشهدت الاحتفالية تسليم 2000 رخصة دولية معتمدة للطلاب والخريجين في مجالات التكنولوجيا، واللغات الأجنبية، والعمل الحر، وذلك ضمن مبادرات «كن مستعدًا» لطلاب الجامعات بالتعليم العالي، إلى جانب تكريم أفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية، والتي جاءت من بينها جامعة العاصمة تقديرًا لدورها في دعم وتأهيل الطلاب لوخلال فعاليات الاحتفالية، تم الإعلان عن إطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية» بالتعاون مع سيسكو، إلى جانب تدشين «مرصد سوق العمل الدولي»





