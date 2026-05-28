وزير خارجية مصر يؤكد خلال اتصال مع نظيره الكويتي تضامن مصر الكامل مع الكويت ودعم أمن الخليج

في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والكويت، جددت مصر إدانتها للهجمات التي تعرضت لها الكويت، وأكدت أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، وتبادل الجانبان الرؤى حول مفاوضات الولايات المتحدة وإيران.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ال مصر ي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت يوم الخميس ٢٨ مايو، لبحث التطورات الإقليمية والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الكويت .

وقد جدد الوزير المصري خلال الاتصال إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت الكويت، مؤكدًا تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات. وشدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار الكويت وسائر دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا الدعم لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها.

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عن التطلع لأن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يضع حدًا للحرب ويأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لدول الخليج، بما يضمن صون الأمن القومي العربي ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة





