وزير التعليم يبحث مع الصين واليونيسف تعزيز التعليم الفني واستهداف قطاعات الصناعة

وزير التربية والتعليم يبحث مع وفدي الصين واليونيسف تطوير المدارس الفنية ومواءمة المناهج مع سوق العمل واستهداف قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات.

اجتمع محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، مع وفدين دوليين رفيعي المستوى، هم شيراز شاكر، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف" في مصر، ولي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، لبحث استراتيجيات تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي الحثيث لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومستدامة تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأهيل الشباب للقنوات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.

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تطوير المناهج ومواءمتها مع احتياجات السوق

أعلن وزير التربية والتعليم عن استراتيجية واضحة للتعاون المصري الصيني تشمل العمل المشترك على إعداد وتطوير المناهج الدراسية، ومواءمتها بدقة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، مع الاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية بشكل مستمر وفعال.

وأوضح الوزير أنه سيتم بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني وفقاً للضوابط والمتطلبات المعتمدة دولياً، مما يفتح آفاقاً واسعة لتوفير فرص عمل مباشرة لخريجي المدارس الفنية داخل الشركات والمصانع الصينية العاملة في الأراضي المصرية، كما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المحلية.

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التركيز على قطاعات السيارات والطاقة المتجددة

حدد الوزير التخصصات ذات الأولوية في المرحلة الأولى من التعاون مع الجانب الصيني، حيث تم التركيز بشكل أساسي على قطاعات صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات، نظراً لما تملكه هذه المجالات من فرص واعدة للتعاون الاستثماري والتقني، مع إمكانية التوسع مستقبلاً في تخصصات الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي.

وأكد الوزير أن هذا التوجه يتوافق مع احتياجات الشركات والمصانع الحالية، مشيراً إلى أن مصر تسعى لتوسيع نطاق التعاون مع الصين لتصبح قدوة في التعليم الفني، خاصة وأن الصين تعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال وتتمتع بخبرات وتجارب متميزة في تطوير التعليم والتكنولوجيا والصناعات الحديثة.

دعم اليونيسف لخطط التطوير المدرسي

من جهتها، أكدت شيراز شاكر، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في مصر، حرص المنظمة على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل جنباً إلى جنب معها في تنفيذ أولوياتها التطويرية، مشيرة إلى أن الشراكة المقترحة جزء من جهود أوسع لدعم خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن المنظمة وقعت مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، والتي يجري حالياً ترجمتها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، مما يعزز فرص إقامة شراكة طموحة بين مصر والصين في هذا القطاع الحيوي.

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تجربة ورش لوبان ودور مقاطعة تيانجين

شيدت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، بتجربة ورش لوبان في مصر باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتعاون المصري الصيني، الذي حظي باهتمام ودعم قيادتي البلدين، وأسهم في تعزيز تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة، لافتة إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح الورش يعكس تطور المشروع واستمراريته.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل مفصلة تحدد آليات التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي، مع التركيز على تبادل الخبرات مع مقاطعة تيانجين في مجالات تطوير البرامج وتحديث أساليب التدريس وبناء قدرات المعلمين وإنشاء مراكز تدريب جديدة.