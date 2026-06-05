وزير التعليم يسلّط الضوء على دور المنتدى الفني والمهني في تمكين شباب دول البحر المتوسط

الوزير محمد عبد اللطيف يدعو طلاب المنتدى إلى استغلال الفرص وتطوير مهاراتهم، بينما يجمع الحدث 12 دولة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي، مع إعلانه عن إنشاء 100 مدرسة فنية إيطالية‑مصرية جديدة.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، رسالة حماسية إلى طلاب " منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط" أكّد فيها أن هؤلاء الشباب هم جوهر المناقشات التي يدور حولها المنتدى، وأن المستقبل لابد أن يُبنى من خلال توفير المهارات والثقة والفرص التي تواكب سرعة التغير في العالم.

شدد الوزير على ضرورة أن يفتح التعليم الفني آفاقاً واسعةً لا أن يحد من فرص المتعلمين، مؤكدًا أن الاعتراف بالمواهب والاستثمار في إمكاناتهم هو السبيل لتقوية اقتصاد المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية. وأضاف أن هدف المنتدى ليس فقط مناقشة السياسات، بل تمكين الطلبة من امتلاك الأدوات التي تدعم الابتكار والنجاح في سوق العمل المتطور، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار مباشر في مستقبل الأجيال القادمة.

انطلقت فعاليات "منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إلى جانب وزير التعليم الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا، وممثلي وزارات التعليم من دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا ولبنان، بالإضافة إلى وفود مصر وإيطاليا. يشارك في المنتدى اثنا عشر دولة، مما يعكس موقع حوض البحر الأبيض المتوسط كمنطقة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار وتمكين الشباب.

خلال الجلسات الافتتاحية، أعربت الوفود عن أن المنتدى يمثل نموذجًا للتعليم بلا حدود، حيث التقت فصول وتجارب تعليمية وثقافات متعددة، ما ساهم في إغناء العملية التعليمية وتطويرها بأساليب حديثة. تناولت ورش العمل التي أقيمت على نمط "هاكاثون" الإيطالي، تعزيز التعاون بين الأكاديميات والجامعات الإيطالية والمصرية، حيث شكلت فرق طلابية دولية لتبادل الخبرات وتطبيق حلول إبداعية في مجالات التقنية والهندسة.

وأكدت الوفود أن تنوع المشاركين أتاح منصة حقيقية لتبادل رؤى حول تطوير التعليم الفني والتقني، مضيفةً أن التجارب الدولية لا تشكل فقط شخصية المتعلم، بل تنعكس مباشرةً على جودة التعليم وأساليبه. كما تبع المنتدى جلسات وزارية رفيعة المستوى وجلسات نقاشية لتصميم رؤية مشتركة لمنطقة المتوسط في مجال المهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز الشراكات المؤسسية وتوقيع اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بين دول المنتدى.

في الختام، أبرز الوزير أن الإعلان عن مئة مدرسة فنية إيطالية-مصرية جديدة سيمنح شهادة البكالوريا التكنولوجية، مما يرسخ التعاون الدولي في مجال التعليم والابتكار ويعزز فرص توظيف الشباب في أسواق العمل المتنوعة





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