وزير النقل يعلن تشغيل مونوريل شرق النيل رسمياً ويؤكد توفر الخدمة لجميع المواطنين بأسعار ميسرة

الفريق كامل الوزير يستعرض تفاصيل تشغيل المرحلة الأولى من المونوريل، مؤكداً على معايير الأمان الصارمة بعد عام من التجارب، وتوفير طرق دفع رقمية متنوعة لخدمة كافة فئات الشعب.

في خطوة تعكس التوجه الجديد للدولة المصرية نحو تحديث منظومة النقل الجماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، عن بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل أمام الجمهور.

وفي لفتة رمزية تهدف إلى التأكيد على أن هذه المشروعات القومية الكبرى صُممت في الأساس لخدمة كافة شرائح المجتمع دون تمييز، قام الوزير باستقلال المونوريل بنفسه في رحلة ميدانية، منتقلاً من محطة المستثمرين وصولاً إلى محطة الحي الحكومي. وأكد الوزير خلال هذه الجولة أنه قام بشراء تذكرة بقيمة 40 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا السعر يمثل تكلفة في متناول المواطن العادي، بل وأضاف في تصريحاته التليفزيونية أن المسؤولين في كثير من الأحيان يتحملون تكاليف قد تتجاوز ما يدفعه المواطن البسيط، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الخدمة تخضع لمعايير تسعير عادلة تضمن استدامة المشروع من جهة وتوفير خدمة متميزة وبأسعار منطقية لجميع الركاب من جهة أخرى.

وبشأن الجوانب الفنية والتشغيلية الدقيقة، أوضح الفريق كامل الوزير أن تشغيل المونوريل أمام الجمهور في هذه المرحلة يأتي بعد فترة طويلة ومكثفة من التجارب التي استمرت لمدة عام كامل. وأكد أن هذا الإصرار على استمرار التجارب طوال هذه المدة لم يكن من قبيل التأخير الإداري، بل كان هدفاً استراتيجياً تقنياً لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للركاب.

فالدولة المصرية تضع حياة المواطن على رأس أولوياتها المطلقة، ومن هنا جاءت ضرورة التأكد من أن جميع الإجراءات والمراحل الطبيعية في عمليات الإنشاء واختبار القطارات قد تمت بدقة متناهية ووفقاً للمواصفات العالمية. وأشار الوزير إلى أن هذه النقلة النوعية في وسائل المواصلات ليست مجرد إضافة جمالية أو رفاهية زائدة، بل هي نقلة حقيقية نحو تعزيز منظومة الأمان والكفاءة في التنقل، مكرراً تأكيده بأن المونوريل ليس موجهاً لفئة معينة أو للأغنياء فقط كما قد يتصور البعض، بل هو حق مشروع لكل مواطن يسعى للانتقال بسرعة وسهولة وأمان داخل العاصمة الإدارية والمناطق المحيطة بها.

وفيما يتعلق بتسهيل عملية الحصول على الخدمة وتقليل الازدحام، كشف وزير النقل عن توفير مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية والتقليدية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي الشامل. حيث يمكن للركاب الآن حجز التذاكر عبر تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة، أو استخدام بطاقات الائتمان والفيزا عند شباك التذاكر، بالإضافة إلى توافر ماكينات صرف التذاكر الذكية الموزعة في كافة المحطات، وهو ما يساهم في تقليل الطوابير وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ووجه الوزير رسالة هامة ومؤثرة للجمهور بضرورة الحفاظ على هذه الممتلكات العامة التي كلف الدولة مبالغ طائلة، مشبهاً المونوريل بالمنزل الخاص بكل مواطن، داعياً الجميع إلى التعامل معه بنفس الرقي والحرص الذي يتعاملون به داخل بيوتهم، لضمان استمرارية جودة الخدمة وصيانتها للأجيال القادمة. إن هذا المشروع الضخم يمثل جزءاً أصيلاً من استراتيجية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للنقل، والتي لا تقتصر على المونوريل فحسب، بل تشمل القطار الكهربائي السريع وتطوير السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري.

الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ربط المدن الجديدة بالعاصمة وبقية المحافظات، مما يساهم بشكل فعال في تقليل التكدس المروري الخانق في قلب القاهرة الكبرى وتوفير بدائل نقل صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة النظيفة. إن تحول مصر نحو النقل الذكي يعكس إرادة سياسية قوية لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وجعل عملية التنقل اليومية تجربة مريحة وآمنة، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وبذلك يضع المونوريل مصر على خارطة الدول التي تمتلك أحدث نظم النقل الحضري في العالم، مؤكداً أن عملية التطوير هي رحلة مستمرة للوصول إلى أفضل المعايير الدولية في كافة المجالات الخدمية





